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Campechanos llenan de color las calles del Centro Histórico con el desfile de la Campechanidad

Campeche celebró el Desfile de la Campechanidad este 2 de octubre, llenando de música y tradición el Centro Histórico desde la Puerta de Tierra hasta la calle 8.

Por Redacción Por Esto!

2 de oct de 2026

1 min

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Campeche celebró el Desfile de la Campechanidad este viernes 2 de octubre.
Campeche celebró el Desfile de la Campechanidad este viernes 2 de octubre. / Alejandro Pech

Entre música, tradición y orgullo por sus raíces, Campeche celebra este viernes 2 de octubre el tradicional Desfile de la Campechanidad, una festividad que reúne a familias y visitantes para conmemorar la identidad y riqueza cultural del estado.

La Costera de Campeche registró dos accidentes viales el viernes 2 de octubre.

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El recorrido inició a las 5 de la tarde en la Puerta de Tierra, desde donde los participantes avanzaron por la emblemática calle 59, uno de los principales corredores turísticos de la ciudad, hasta llegar a la Puerta del Mar, para posteriormente continuar por la calle 8.

A lo largo de la ruta, familias campechanas y visitantes se congregaron para disfrutar del colorido desfile, en el que las tradiciones y el orgullo por la cultura local toman las calles del Centro Histórico.

La celebración forma parte de las actividades del Mes de la Campechanidad, una fecha dedicada a recordar y promover las costumbres, expresiones culturales y el sentido de pertenencia de los habitantes de la entidad.

JGH

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