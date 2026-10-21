Frente Frío 2 mantendrá lluvias en Campeche este jueves 22 de octubre; ¿bajarán las temperaturas?

El frente frío número 2 continuará influyendo en las condiciones del tiempo en Campeche este jueves 22 de octubre, con probabilidad de lluvias dispersas, principalmente en el sur del estado, mientras que en municipios como Carmen persistirá el ambiente caluroso debido a la presencia de aire cálido y húmedo.

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico regional, el sistema frontal se mantendrá prácticamente estacionario sobre la Península de Yucatán, favoreciendo la entrada de vientos del noreste y aire ligeramente más fresco. Sin embargo, sus efectos serán distintos entre el norte y el sur de la región, donde todavía existe suficiente humedad para generar precipitaciones.

¿En qué zonas de Campeche lloverá este jueves?

Las condiciones más favorables para la formación de lluvias se concentrarán en el sur de Campeche y la zona de Ciudad del Carmen, donde podrían presentarse chubascos y algunas precipitaciones de mayor intensidad durante el día.

El pronóstico señala que las lluvias ya no tendrían la intensidad generalizada de episodios anteriores, aunque no se descartan tormentas aisladas en el sur del estado, debido al encuentro entre el aire fresco asociado al frente frío y la humedad que permanece sobre la región.

¿Bajarán las temperaturas en Campeche por el frente frío 2?

Aunque el frente frío favorecerá un ambiente ligeramente más fresco en algunas zonas de la Península de Yucatán, Campeche continuará registrando temperaturas cálidas durante las tardes, especialmente en el centro y sur del estado.

Para el jueves se prevén temperaturas máximas que podrían acercarse a los 35 grados en sectores del centro y sur de la península, mientras que el ingreso de aire del noreste podría generar condiciones más agradables durante la noche y las primeras horas de la mañana.

El descenso de temperatura será gradual y no se espera un episodio de frío intenso, por lo que la sensación de frescura sería más perceptible durante las madrugadas que en las horas de mayor calor.

¿Seguirán las lluvias en Campeche durante el fin de semana?

El pronóstico indica que el frente frío permanecerá cerca de la región durante el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, con posibilidad de lluvias aisladas, principalmente hacia el sur de la península.

A partir del domingo 25 se espera una tendencia hacia condiciones más estables, aunque todavía podrían presentarse nublados y precipitaciones dispersas. Para el inicio de la próxima semana, las temperaturas comenzarían a recuperarse gradualmente, con tardes nuevamente más cálidas.

JGH