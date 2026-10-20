Frente frío 2 traerá lluvias a Quintana Roo: Estos municipios serán los afectados hoy 20 de octubre

El frente frío número 2 y un canal de baja presión generarán lluvias y chubascos en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, mientras que para este martes se pronostican precipitaciones con descargas eléctricas en cinco municipios quintanarroenses.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, de las 7:00 a las 10:00 horas se esperan lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Othón P. Blanco, Bacalar, Puerto Morelos, Benito Juárez e Isla Mujeres.

Ante estas condiciones, la dependencia exhortó a la población a tomar precauciones. Asimismo, emitió recomendaciones por la presencia de bancos de niebla en zonas urbanas y carreteras, por lo que pidió a los conductores respetar los límites de velocidad, encender todas las luces de sus vehículos y manejar con extrema precaución, especialmente ante la circulación de vehículos pesados.