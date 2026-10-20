Síguenos

Última hora

Yucatán

Continúa la búsqueda de “El Chikis” luego del hundimiento de una embarcación en Celestún

Quintana Roo

Frente frío 2 traerá lluvias a Quintana Roo: Estos municipios serán los afectados hoy 20 de octubre

El pronóstico contempla precipitaciones durante la mañana en Othón P. Blanco, Bacalar, Puerto Morelos, Benito Juárez e Isla Mujeres.

Por Redacción Por Esto!

20 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Protección Civil pronosticó lluvias con descargas eléctricas en cinco municipios de Quintana Roo durante la mañana
Protección Civil pronosticó lluvias con descargas eléctricas en cinco municipios de Quintana Roo durante la mañana / POR ESTO!

El frente frío número 2 y un canal de baja presión generarán lluvias y chubascos en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, mientras que para este martes se pronostican precipitaciones con descargas eléctricas en cinco municipios quintanarroenses.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, de las 7:00 a las 10:00 horas se esperan lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Othón P. Blanco, Bacalar, Puerto Morelos, Benito Juárez e Isla Mujeres.

Ante estas condiciones, la dependencia exhortó a la población a tomar precauciones. Asimismo, emitió recomendaciones por la presencia de bancos de niebla en zonas urbanas y carreteras, por lo que pidió a los conductores respetar los límites de velocidad, encender todas las luces de sus vehículos y manejar con extrema precaución, especialmente ante la circulación de vehículos pesados.

Te puede interesar