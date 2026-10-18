Suman 11 casos de gusano barrenador en humanos en Campeche; seis están en la capital

El municipio Campeche concentra la mayor cantidad de casos de miasis humana por gusano barrenador registrados durante 2026, de acuerdo con información brindada por la Secretaría de Salud (Ssa) del Estado, los datos oficiales indican que de los 11 casos reportados este año, seis corresponden a la capital campechana, la cifra más alta entre los municipios.

La información avalada por autoridades sanitarias señala que entre 2025 y 2026 se han documentado 15 casos de miasis humana, del total acumulado, cuatro casos se registraron en 2025 y 11 durante 2026. La distribución ubica al municipio de Campeche como el principal punto de concentración de la enfermedad en territorio estatal.

Durante 2025, Campeche reportó un caso, Carmen dos y Candelaria uno. Para 2026, la cifra en la capital aumentó a seis casos, mientras que Hopelchén registró dos, Calkiní uno y Candelaria uno. El reporte también incluye un caso catalogado como foráneo.

Con seis de los 11 casos reportados en 2026, el municipio Campeche concentra más de la mitad de los contagios registrados durante el presente año. Ninguna otra demarcación estatal presenta una cifra similar dentro del periodo analizado por las autoridades sanitarias.

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Al respecto, la Ssa informó que actualmente se mantienen 11 casos identificados y que la cifra no ha registrado incrementos adicionales. También explicó que existe coordinación permanente con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La dependencia estatal detalló que entre las medidas de control figura un protocolo basado en la liberación de moscas estériles, estrategia implementada por Senasica para disminuir la reproducción del gusano barrenador. Las acciones forman parte de los mecanismos de contención aplicados a nivel regional.

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La Secretaría de Salud precisó que su responsabilidad consiste en localizar los casos sospechosos, realizar el diagnóstico, obtener la confirmación correspondiente y proporcionar atención médica a los pacientes. El procedimiento se activa desde la detección de posibles afectados y continúa con el seguimiento epidemiológico establecido.

Las autoridades sanitarias señalaron que los casos de miasis humana suelen presentarse principalmente en personas que enfrentan condiciones de abandono social o que tienen heridas expuestas. De acuerdo con la explicación proporcionada, estas condiciones facilitan la infestación por las larvas de la mosca responsable de la enfermedad.

La Secretaría de Salud indicó que, con base en la evaluación realizada hasta el momento, los casos detectados de miasis humana no representan un riesgo epidemiológico para la población en general. La vigilancia sanitaria permanece activa en los municipios donde se han confirmado casos y en las zonas sujetas a monitoreo preventivo.