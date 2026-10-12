Alerta sanitaria en Campeche: Confirman dos nuevos casos de miasis humana por gusano barrenador

Campeche sumó dos nuevos casos de miasis humana por gusano barrenador, una enfermedad causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia correspondiente a la semana 39 de 2026.

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El informe, con fecha de corte al 3 de octubre, y publicado este lunes 12 de octubre, coloca a la entidad con 15 casos acumulados entre 2025 y lo que va del 2026, en medio de la vigilancia sanitaria por esta infestación que afecta a personas en distintas regiones del país.

Con estos nuevos contagios, la entidad acumula un total de 15 casos registrados entre 2025 y 2026.

Los dos nuevos casos confirmados corresponden a dos varones originarios del municipio de Campeche, donde les diagnosticaron las gusaneras activas, sin que hasta el momento se tenga reporte de su estado de salud.

Las cifras del documento muestran que los dos nuevos registros corresponden a los casos confirmados durante los últimos siete días. El reporte también indica que la entidad hasta el momento, no registra defunciones en 2026, ya que el único fallecimiento registrado con antecedente de la enfermedad ocurrió a causa de cáncer de piel.

JGH