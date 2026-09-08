Más de 300 casos de gusano barrenador en mascotas de Campeche

La infestación por Gusano Barrenador (GBG) en perros y gatos de Campeche podría ser mayor a los 312 casos registrados oficialmente por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), advirtió el Colegio de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies de Campeche A.C., al señalar que existen animales que no reciben atención profesional y casos que tampoco son notificados ante las autoridades. Miguel Ángel Novelo Piña, presidente del organismo, señaló que actualmente se atienden entre dos y tres nuevos casos de miasis por semana en la capital campechana y comunidades cercanas, principalmente en perros callejeros, aunque también se han detectado afectaciones en gatos. Del total reportado por Senasica, 296 corresponden a caninos y 16 a felinos.

Explicó que la cifra oficial únicamente contempla los casos diagnosticados y notificados, por lo que podría existir un subregistro, debido a que algunos propietarios no llevan a sus mascotas al veterinario cuando presentan heridas o, en otros casos, los propios profesionales no reportan los diagnósticos a las autoridades correspondientes.

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“Cada día se están presentando más casos; la enfermedad se disemina con facilidad, sobre todo en animales que tienen heridas abiertas, por pequeñas que sean”, alertó. Recordó que los primeros casos fueron identificados en noviembre de 2024 en ganado y posteriormente la plaga comenzó a extenderse a perros y gatos, tanto en zonas urbanas como rurales. El especialista explicó que la mosca Cochliomyia hominivorax deposita sus huevos en las heridas de los animales y sus larvas se alimentan de tejido vivo, provocando lesiones conocidas como miasis, las cuales pueden agravarse rápidamente y ocasionar la muerte si no son atendidas de manera oportuna.

Los perros en situación de calle son particularmente vulnerables debido a la falta de vigilancia, atención médica y condiciones adecuadas de higiene. El problema no se limita a las pequeñas especies, ya que también puede afectar a bovinos, ovinos, porcinos e incluso a seres humanos, en quienes ya se han identificado casos aislados.

El Colegio llamó a los propietarios a revisar constantemente a sus mascotas y atender de inmediato cualquier herida, especialmente si presenta secreción, mal olor, inflamación o larvas. Pidió a los veterinarios notificar los casos detectados para fortalecer el registro epidemiológico y las acciones de control.

Novelo Piña insistió en que la vigilancia debe intensificarse, pues conocer la magnitud real del problema permitirá implementar medidas preventivas antes de que la infestación alcance mayores dimensiones. La prevención, la higiene, la atención médica y el reporte oportuno, subrayó, son fundamentales para contener la propagación del gusano barrenador.