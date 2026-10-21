Automovilista no logra frenar y choca contra camioneta en Campeche; daños superan los 100 mil pesos

Daños materiales superiores a los 100 mil pesos fue el saldo de un choque por alcance registrado en la colonia Miramar, luego de que el conductor de un automóvil se impactara contra la parte trasera de una camioneta, sin que se reportaran personas lesionadas.

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El accidente ocurrió en el cruce de las calles 7 y 5 sobre la avenida Resurgimiento, cuando el conductor de la camioneta disminuyó su velocidad para realizar una vuelta en retorno, sin embargo, el automovilista que circulaba detrás no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra la unidad.

Tras el percance, ambos conductores permanecieron en el lugar para llegar a un acuerdo por los daños ocasionados, quedando el caso a cargo de las respectivas aseguradoras.

JGH