Gusano barrenador en Campeche: ganaderos ocultan casos por temor a cuarentenas, advierte Senasica

Con el objetivo de conocer las cifras reales, personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, exhortó a ganaderos, campesinos, ciudadanos y médicos veterinarios a reportar los casos de gusano barrenador que detecten, a fin de mantener bajo control esta problemática sanitaria.

Noticia Destacada Ganaderos luchan contra el gusano barrenador mientras casos aumentan en Campeche

De acuerdo con el personal de la dependencia, decenas de casos que no son reportados por veterinarios particulares, productores y habitantes de zonas urbanas y rurales podrían incrementar las cifras oficiales, que indican que se han registrado alrededor de mil 200 animales con miasis provocada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas. De estos casos, aproximadamente 700 corresponden a bovinos y unos 340 a perros y gatos.

“En el caso de los veterinarios que atienden mascotas infectadas con gusano barrenador, por código de ética nos lo deberían reportar, más que nada en beneficio de la sociedad”, señaló Omar Espino Gómez, médico veterinario zootecnista del Senasica, asignado al municipio Escárcega.

Lamentó que no solo algunos veterinarios omitan informar sobre los casos de mascotas y animales domésticos, principalmente perros y gatos, infectados con gusano barrenador, sino también productores ganaderos, quienes temen que sus ranchos sean puestos en cuarentena y que el precio de sus productos disminuya, explicó Espino Gómez.

La plaga impacta principalmente al ganado bovino con cerca de 700 casos y a mascotas con unos 340 reportes. / Por Esto!

“No sé de dónde sacaron esa idea de que, en caso de que estén poniendo en cuarentena los ranchos, algún médico veterinario que les trabaja de forma particular no va a reportar porque piensan que, si se le impone cuarentena al rancho, les van a bajar los precios de su producto y temen afectaciones económicas, todo por no perder el estatus”, explicó Espino Gómez.

Por lo pronto, personal del Senasica busca mantener informados a los ganaderos mediante pláticas durante las asambleas ejidales, con el propósito de concientizar a los productores sobre los problemas que provoca el gusano barrenador cuando no recibe la atención adecuada.

Muchos ganaderos han demostrado poco interés y preocupación ante esta problemática, pues esperan que sea controlada mediante la liberación de moscas estériles a nivel nacional.

Destaca la importancia de informar sobre las larvas detectadas en las mascotas. / Por Esto!

“Se les explica los beneficios de que nos reporten los casos, pero a veces no acude ningún productor a las reuniones, y los que van a veces son uno o tres que realmente asisten porque tienen un problema severo de gusano barrenador. Los demás, al no acudir, carecen de información correcta y desconocen el peligro que representa, así como las pérdidas económicas que pueden enfrentar”, indicó el especialista.

Ante la falta de cifras reales en las oficinas centrales, existe el riesgo de que las autoridades federales consideren que la situación del gusano barrenador está controlada en Campeche y, por lo tanto, no canalicen recursos adicionales para atender la problemática.

Omar Espino Gómez hizo un llamado a la ciudadanía y, en particular, a los ganaderos, para que actúen con responsabilidad y reporten los casos detectados. Destacó que el personal del Senasica brinda atención gratuita en los 13 municipios de la entidad, pese a la renuencia de algunas personas a informar sobre la presencia de esta plaga.

JGH