Ganaderos luchan contra el gusano barrenador mientras casos aumentan en Campeche

Al confirmar que han sido testigos de casos de gusano barrenador, campesinos y ganaderos esperan que este año se logre controlar la enfermedad en Campeche y el resto del país, ante el aumento de casos.

Luego de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) dio a conocer que los casos en Campeche aumentaron a mil 217, de los cuales 693 corresponden a bovinos y 349 a perros, productores expresaron su preocupación.

El mes pasado, ganaderos manifestaron que hay confianza en que pronto se logre controlar esta situación con el inicio de la liberación de millones de moscas estériles que se producen en un laboratorio instalado en el Estado de Chiapas.

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Esto, al asegurar que, por ahora, los casos de gusano barrenador están bajo control en sus centros de producción, gracias a que cualquier animal que encuentran infectado es atendido de forma inmediata.

En las zonas urbanas y las selvas no existe este control, por lo que las moscas siguen infectando a todo tipo de animales con heridas, señalaron campesinos.

“A mí se me infectó una puerca de 200 kilos. No nos habíamos percatado de que, por una herida en la cabeza, cerca de la oreja, la mosca la infectó hasta producirle gusanos que le llegaron hasta el cerebro y, ni modos, perdimos a este animal que pudimos haber vendido a 60 pesos el kilo. Y si los animalitos en las calles de las comunidades, de los ejidos y en el monte siguen expuestos a ser infectados del gusano barrenador”, manifestó Marcelino Pech Tun, campesino de El Quetzal Edzná.

Mientras hay desconocimiento entre los pequeños productores, los ganaderos señalan que, en su caso, como tienen mayor experiencia, han sabido actuar ante los casos de animales infectados con este problema de sanidad, con la expectativa de que el próximo año pueda ser controlado y erradicado, como ocurrió hace unas décadas, cuando desde Estados Unidos liberaron millones de moscas estériles para contrarrestarlo.

“Nosotros lo tenemos controlado, contamos con medicamento en frasco. Cuando vemos que el ganado o algún cochino está infectado del gusano barrenador, se lo aplicamos, en espera de que las autoridades solucionen este problema. Mientras tanto, tenemos que estar vigilantes para evitar pérdidas de nuestro producto. Lo que sabemos es que en el norte ya comenzaron a bajar los casos; la situación fuerte se mantiene acá en el sur y sí estamos recibiendo apoyo de las autoridades”, indicó Crescencio Benavides, ganadero de la comunidad Alfredo V. Bonfil