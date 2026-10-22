Influencer yucateco denuncia presunta extorsión de policías en Campeche; SPSC responde

El influencer yucateco Julio Leal Ortiz denunció una presunta extorsión por parte de policías municipales de Pomuch, Campeche, quienes, según su testimonio, lo amenazaron con retirarle su vehículo y aplicarle una multa por supuestas irregularidades en sus placas. Tras difundirse el video, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) anunció que dará parte a las autoridades de Hecelchakán para investigar lo ocurrido.

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El creador de contenido, conocido por realizar entrevistas y preguntas a personas en las calles de Yucatán, explicó que había viajado a Pomuch para grabar contenido cultural cuando fue detenido en un retén por dos policías municipales, quienes le solicitaron licencia, tarjeta de circulación y documentos de su camioneta.

Según relató, los agentes cuestionaron la situación de sus placas, pese a que aseguró contar con una cita pagada para realizar el cambio en Yucatán durante el próximo año. Los uniformados presuntamente le advirtieron que retirarían su vehículo y le impondrían una multa.

Influencer acusa que policías de Pomuch le pidieron una mordida

Julio Leal Ortiz aseguró que los agentes le solicitaron una mordida para evitar el retiro de su camioneta, aunque no precisó la cantidad de dinero que presuntamente entregó.

“Solamente nos quisieron bajar el dinero”, expresó el influencer, quien también afirmó que los policías se despidieron diciéndole “sin rencores”, frase con la que inició su denuncia en redes sociales.

El creador de contenido viajó a la localidad de Campeche con la intención de grabar videos culturales. / Especial

El creador de contenido lamentó que el incidente arruinara su visita a Pomuch, donde pretendía realizar grabaciones sobre las tradiciones de la localidad, por lo que decidió suspender sus actividades y pidió la intervención de las autoridades.

SPSC anuncia que dará parte a autoridades de Hecelchakán

Mediante un comunicado emitido este jueves 22 de octubre, la SPSC informó que dará parte al Ayuntamiento de Hecelchakán y a la Contraloría Municipal para que se investigue la denuncia, debido a que los hechos presuntamente involucrarían a elementos de la Policía Municipal.

La SPSC de Campeche turnó el caso a la Contraloría Municipal y al Ayuntamiento de Hecelchakán. / Especial

La dependencia señaló que corresponderá a las autoridades municipales esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

Hasta el momento, no se han confirmado sanciones contra los policías señalados, ni se ha informado sobre una resolución oficial de la denuncia.

JGH