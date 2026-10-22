Evacúan Bodega Aurrerá en Ciudad del Carmen por intensa humareda; esto fue lo que ocurrió

Una movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de Protección Civil se registró la mañana de este jueves en la sucursal de Bodega Aurrerá, ubicada en el fraccionamiento Malibrán, luego de que se detectara una considerable cantidad de humo al interior del establecimiento, lo que obligó a evacuar preventivamente a empleados y clientes.

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De acuerdo con la información recabada, los encargados de la tienda activaron los protocolos de seguridad y ordenaron el desalojo inmediato de las personas que se encontraban en el supermercado, ante el temor de que pudiera tratarse de un conato de incendio.

Tras el reporte, al lugar arribaron elementos de Bomberos Tácticos y personal de Protección Civil, quienes ingresaron para verificar la situación y determinar el origen del humo que se había concentrado en el interior del inmueble.

Luego de realizar una inspección, se estableció que el incidente se originó por una lámpara ubicada en el área de enfriadores, la cual presentó una falla y comenzó a desprender humo. La situación fue controlada sin que se reportaran mayores complicaciones.

No se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas durante el desalojo preventivo del establecimiento. / Israel Lozano

Las autoridades realizaron una revisión de las instalaciones y emitieron recomendaciones al personal de mantenimiento y seguridad de la tienda, con el objetivo de prevenir situaciones similares y garantizar la seguridad de trabajadores y consumidores.

Cabe destacar que la evacuación oportuna permitió mantener a las personas alejadas de cualquier posible riesgo mientras se atendía la emergencia. Una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control, las actividades comerciales se reanudaron con normalidad, mientras el personal de mantenimiento trabajaba en la atención de la falla.

JGH