Dos cateos en un día en Ciudad del Carmen: Fiscalía y Marina intervienen viviendas en estas colonias

Un segundo operativo de cateo se registró durante la jornada de este jueves en Ciudad del Carmen, luego de que autoridades ministeriales, con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina, arribaran a un domicilio particular ubicado sobre la calle Santa Teresa, en el cruce con la avenida Periférica, en el fraccionamiento Villas de Santa Ana.

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De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el convoy de unidades oficiales llegó al inmueble y, tras presentar la orden judicial correspondiente, los agentes ingresaron a la propiedad para llevar a cabo una diligencia cuyo motivo no ha sido informado oficialmente.

Durante el procedimiento, las autoridades implementaron un amplio acordonamiento que abarcó varias secciones de la vialidad, prácticamente de cuadra a cuadra, con el objetivo de mantener despejada el área y facilitar las labores ministeriales. Esta medida limitó el acercamiento de vecinos y curiosos, quienes únicamente pudieron observar la movilización desde una distancia considerable.

El despliegue de seguridad se prolongó por más de una hora, tiempo durante el cual los agentes permanecieron al interior del inmueble realizando las diligencias correspondientes. Posteriormente, el operativo concluyó sin que, hasta el momento, se dieran a conocer detalles sobre los resultados de la intervención.

Las autoridades se retiraron del lugar sin emitir una versión pública sobre lo hallado. / Israel Lozano

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si durante el cateo fueron detenidas personas, ni si se aseguraron objetos, sustancias u otros indicios relacionados con alguna investigación. Tampoco se han precisado las causas que motivaron el cumplimiento de la orden judicial.

Este operativo representa el segundo cateo efectuado durante este jueves en Ciudad del Carmen, pues aproximadamente una hora antes se había registrado otra intervención ministerial en la colonia Belisario Domínguez.

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Ambas movilizaciones generaron expectación entre los habitantes de las zonas intervenidas; sin embargo, será necesario esperar la información oficial de las autoridades competentes para conocer si existe alguna relación entre ambos procedimientos y cuáles fueron sus resultados.

JGH