¿Eran clonados? Investigan números de serie de cinco autos asegurados en Terranova, Campeche

El aseguramiento de cinco vehículos y diversos artículos en un predio del fraccionamiento Terranova forma parte de las investigaciones que mantiene la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, por posibles irregularidades relacionadas con unidades vehiculares.

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La diligencia fue ejecutada por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, AEI, mediante una orden de cateo autorizada por un juez de Control del Primer Distrito Judicial. Durante la revisión del inmueble, ubicado donde fueron asegurados cinco automotores de diferentes características, así como piezas automotrices, dichas unidades carecían de números de serie o presuntamente clonados.

Entre los vehículos incautados se encuentran dos deportivos, uno rojo y otro negro, además de un automóvil gris, un compacto gris y una camioneta azul.

También se decomisaron una base de unidad de luz, una carcasa de filtro de aire acondicionado y otras piezas. Dichas unidades fueron trasladadas a las instalaciones de la FGECAM y quedaron a disposición del Ministerio Público, que continúa con las indagatorias para establecer su procedencia y determinar si están relacionados con algún delito, donde no se capturó algún sospechoso.

JGH