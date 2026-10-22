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¿Eran clonados? Investigan números de serie de cinco autos asegurados en Terranova, Campeche

Agentes de la FGECAM aseguran cinco vehículos con series clonadas y autopartes tras un cateo en Terranova, Campeche. La Fiscalía investiga la procedencia de los automotores.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

22 de oct de 2026

1 min

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La Fiscalía General del Estado de Campeche aseguró cinco vehículos y autopartes en un predio de Terranova.
La Fiscalía General del Estado de Campeche aseguró cinco vehículos y autopartes en un predio de Terranova. / Dismar Herrera

El aseguramiento de cinco vehículos y diversos artículos en un predio del fraccionamiento Terranova forma parte de las investigaciones que mantiene la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, por posibles irregularidades relacionadas con unidades vehiculares.

Un cateo en el fraccionamiento Terranova resultó en el aseguramiento de varios autos de lujo.

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La diligencia fue ejecutada por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, AEI, mediante una orden de cateo autorizada por un juez de Control del Primer Distrito Judicial. Durante la revisión del inmueble, ubicado donde fueron asegurados cinco automotores de diferentes características, así como piezas automotrices, dichas unidades carecían de números de serie o presuntamente clonados.

Entre los vehículos incautados se encuentran dos deportivos, uno rojo y otro negro, además de un automóvil gris, un compacto gris y una camioneta azul.

También se decomisaron una base de unidad de luz, una carcasa de filtro de aire acondicionado y otras piezas. Dichas unidades fueron trasladadas a las instalaciones de la FGECAM y quedaron a disposición del Ministerio Público, que continúa con las indagatorias para establecer su procedencia y determinar si están relacionados con algún delito, donde no se capturó algún sospechoso.

JGH

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