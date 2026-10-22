Identifican cuerpo hallado en Uayamón, Campeche: era "La Momia", hombre reportado como desaparecido

La Fiscalía General del Estado de Campeche investiga el hallazgo de un cuerpo semienterrado en un terreno del poblado de Uayamón, el cual presentaba huellas de violencia y una herida de arma de fuego en la cabeza. La víctima fue identificada como Freddy del Jesús A. T., de 44 años, conocido como La Momia, quien contaba con una ficha de búsqueda desde este mes de octubre.

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El hallazgo ocurrió cuando un grupo de pobladores, presuntamente cazadores, recorría los campos en las inmediaciones de la comunidad. Al llegar a un claro, observaron un cuerpo semienterrado con aparentes signos de violencia en diversas partes.

Alarmados por el descubrimiento, se retiraron del lugar y dieron aviso al comisario, lo que activó los protocolos de seguridad. Al sitio acudieron elementos policiales y agentes ministeriales adscritos al área de Alto Impacto de la Fiscalía, con el apoyo de personal castrense.

En un primer momento, el cuerpo fue registrado como desconocido. De acuerdo con los primeros indicios periciales, el homicidio habría ocurrido en otro lugar y posteriormente los responsables habrían enterrado los restos. Sin embargo, las fuertes lluvias dejaron el cuerpo al descubierto, debido a que se encontraba a poca profundidad.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense, Semefo, recuperó los restos y los trasladó al anfiteatro de la ciudad para practicar la necropsia de ley.

Las investigaciones permitieron establecer la identidad de la víctima, quien tenía su domicilio en la colonia Esperanza. Asimismo, se confirmó que había sido reportada como desaparecida tras ser vista por última vez durante la madrugada del 18 de octubre en la colonia Peña. Sus familiares presentaron la denuncia correspondiente el 19 de octubre ante la Comisión de Búsqueda.

Los estudios forenses determinaron que el cuerpo presentaba huellas de tortura, principalmente en la parte baja y la espalda. La causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo provocado por un impacto de arma de fuego en la cabeza. Según los primeros reportes, la víctima tenía pocas horas de haber fallecido al momento de ser localizada.

El caso continúa bajo investigación por los delitos de homicidio calificado e inhumación. Hasta el momento, las autoridades no han identificado ni detenido a los presuntos responsables, y tampoco han establecido el móvil para cometer este crimen.

De acuerdo con antecedentes referidos en el caso, La Momia había sido detenido en diversas ocasiones por presuntos delitos relacionados con robo, portación y consumo de drogas, así como delitos contra la salud. Estas detenciones lo habrían llevado a permanecer privado de la libertad en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén.

JGH