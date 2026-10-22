Nivel del Río Candelaria se acerca a su límite tras lluvias torrenciales en Campeche

El nivel del Río Candelaria aumentó tras las lluvias registradas en la región y alcanzó los 35.90 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. La cifra representa un incremento de dos centímetros respecto al día anterior, cuando el afluente registró 35.88 metros.

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Según el informe, el nivel de referencia de aguas máximas ordinarias del río se ubica en 37.15 metros sobre el nivel del mar, por lo que la medición actual se encuentra a 1.25 metros de esa marca. Por su parte, la estación climatológica de Candelaria registró 7.2 milímetros de lluvia, por lo que el acumulado mensual llegó a 242.1 milímetros, por encima del promedio de 174.9 milímetros.

El titular de Protección Civil Municipal, Antonio López Guzmán, informó que la dependencia mantiene vigilancia estrecha y monitoreo continuo del río para detectar cualquier variación y actuar de manera oportuna. Precisó que, hasta el momento, el nivel del afluente no representa un riesgo para la población, aunque continuará la supervisión como medida preventiva ante posibles lluvias.

El reporte de Conagua también señala que los ríos Palizada y Champotón permanecen por debajo de sus respectivos niveles de referencia. El primero registró 4.52 metros, frente a los 4.48 metros del día anterior, con un nivel de aguas máximas ordinarias de 5.20 metros. El Río Champotón, en la estación de Canasayab, presentó 1.64 metros, por debajo de los 1.78 metros del registro previo y de su referencia de 4.74 metros.

En Boca del Cerro, donde se mide el nivel del Río Usumacinta, el registro alcanzó 18.62 metros sobre el nivel del mar, frente a los 17.05 metros del día anterior. Su nivel de referencia es de 19.21 metros, por lo que la medición se encuentra a 59 centímetros de esa marca.

JGH