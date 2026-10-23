Denuncian despido injustificado en el SMAPAC Campeche por presunta venganza política

Una presunta venganza política habría sido la causa del despido de Juliana del Carmen Magaña Reyes, extrabajadora del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, SMAPAC, quien acusó que su baja fue injustificada, luego de que organizara un torneo de fútbol femenil y apareciera en una fotografía con un funcionario del Gobierno del Estado que le brindó apoyo para la premiación de la justa deportiva.

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La exempleada, quien se desempeñaba como auxiliar contable y laboró durante cuatro años en el organismo, relató que el 17 de septiembre fue llamada al área de Recursos Humanos, donde le informaron que sería dada de baja por acumular tres días de inasistencia no justificada, ocurridos en fechas diferentes, además de una supuesta reestructuración administrativa.

No obstante, Magaña Reyes rechazó esos argumentos y aseguró que las ausencias correspondieron a trámites escolares de sus hijos, cuyos justificantes, afirmó, no fueron gestionados por su jefa, pese a que solicitó que los días fueran descontados de sus vacaciones. También sostuvo que las faltas ya habían sido descontadas de su salario.

La denunciante señaló que la verdadera razón de su despido fue política, luego de que solicitara apoyo a distintas dependencias del Ayuntamiento de Campeche para cubrir una premiación de 18 mil pesos de una liga de mujeres de Samulá. Al no obtener respuesta, acudió a la Secretaría de Bienestar, Sebien, donde su entonces titular, Esteban Hinojosa Rebolledo, aceptó respaldar su torneo y asistir al evento, en el que se tomó fotografías con los equipos participantes.

La afectada, Juliana del Carmen Magaña Reyes, laboró durante cuatro años en la paramunicipal. / Alejandro Balan

“Fue venganza política, pero quiero dejar muy claro que yo no soy política, ni soy figura pública. Soy un ciudadano común y corriente que trabaja por necesidad, por sus hijos”, expresó.

Aseguró que, después de esa actividad, recibió la notificación de su baja y que incluso un representante del área Jurídica le habría comentado que estaba involucrada en un círculo político y que 'le tocó'. Magaña Reyes afirmó contar con audios de esa conversación, los cuales, dijo, respaldarían su acusación.

La extrabajadora también cuestionó las condiciones laborales que enfrentó durante su permanencia en el SMAPAC, entre ellas la falta de seguridad social, pese a sus años de servicio, así como presuntos privilegios para otros empleados y la negativa de permitirle acceder libremente a su contrato.

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Indicó que acudió a las instancias de conciliación, donde le ofrecieron alrededor de 27 mil pesos por su separación, cantidad que consideró inferior a la que le correspondería. Aseguró que firmó bajo protesta y que continuará el procedimiento para reclamar lo que considera justo.

“Me quitaron el único ingreso que tenía. Soy mamá y papá de mis hijos, y no es justo que por política, que ni política soy, me hayan sacado de un trabajo que yo venía cuidando”, manifestó.

Finalmente, advirtió que llevará su denuncia hasta las últimas consecuencias y reprochó que, pese a haber apoyado a quienes hoy gobiernan, le hayan dado la espalda. “Ya no le debo lealtad a nadie”, sentenció.

JGH