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Campeche / Ciudad del Carmen

Crece la inseguridad en Ciudad del Carmen: más de la mitad de sus habitantes se siente en riesgo, según Inegi

La percepción de inseguridad en Ciudad del Carmen aumentó de 45.8% a 51.7% en tres meses, según cifras de la ENSU del Inegi, en medio de recientes hechos violentos.

Por Redacción Por Esto!

23 de oct de 2026

2 min

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Cinco de cada diez habitantes de Ciudad del Carmen manifestaron sentirse inseguros.
Cinco de cada diez habitantes de Ciudad del Carmen manifestaron sentirse inseguros. / Por Esto!

Al menos cinco de cada 10 ciudadanos que residen en Ciudad del Carmen reconocieron sentirse inseguros a causa de los hechos delictivos registrados a lo largo del año, como son los robos, ataques con arma de fuego, homicidios, intentos de secuestro virtual y las extorsiones.

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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, en su actualización publicada este 23 de octubre del año en curso, donde confirmó que los carmelitas temen ser las víctimas de un nuevo ilícito.

La información difundida por el Inegi reveló que la percepción de inseguridad creció en comparación con lo registrado en junio del presente año cuando la cifra estuvo ubicada en el 45.8 por ciento, es decir, aumentó en 5.9 puntos porcentuales en tan solo un trimestre.

El caso más reciente ocurrió el pasado jueves cuando un violento ataque con arma de fuego sacudió la tranquilidad de la noche en la colonia 23 de Julio, donde un hombre perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala, mientras que otro masculino resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

Los hechos se registraron sobre la calle Ignacio Zaragoza, en su cruce con Caoba, donde quedó tendido, entre la banqueta y el pavimento, el cuerpo de un hombre identificado preliminarmente con el apodo de “Kike”, quien presentaba al menos seis impactos de proyectil de arma de fuego. Debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida en el lugar, sin que pudiera ser auxiliado para salvarle la vida.

JGH

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