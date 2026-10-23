Seis meses desperdiciando agua en Champotón: vecinos denuncian dos fugas sin reparar

Dos fugas de agua llevan seis meses sin ser reparadas, situación que ha generado encharcamientos por la colonia La Cruz, en Champotón. El problema se origina sobre la calle 5 cruce con 12, a escasos metros del Banco del Bienestar, en la colonia antes referida.

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Víctor Hernández Canché comentó que las descargas de agua afectan el pavimento, generan lodo y verdín y hacen que crezca la maleza, “No es normal, no es de lluvia. Es fuga”, explicó.

Estimó que, en efecto, las fugas llevan más de seis meses sin recibir atención, y lamentó que el personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Champotón, SMAPACH, haga caso omiso ante los reportes ciudadanos para solicitar correctivos.

“Eso sí, pero bien que te mandan tu notificación de que hay que pasar a pagar el agua potable, aunque los reporten no los atienden”, destacó.

Tras un recorrido por este sector de la cabecera, otros moradores externaron su malestar y destacaron que sobre esta arteria hay mucho flujo vehicular, dado que colinda con el Banco del Bienestar y un plantel educativo, en este caso el Cetis 82.

JGH