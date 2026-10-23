Modificarán los paraderos del sistema Ko’ox en Campeche por complicaciones de infraestructura

Los 136 nuevos paraderos del sistema de transporte público urbano Ko’ox, proyectados para la capital campechana, tendrán modificaciones en su diseño debido a las condiciones de la infraestructura urbana, principalmente por la estrechez de algunas calles y la falta de banquetas en diversas zonas de la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop), todos contarán con techumbre; sin embargo, no será posible instalar estructuras amplias en todos los puntos, como las de los primeros paraderos. Por ello, la mayoría tendrá dimensiones reducidas para adaptarse al espacio disponible.

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El titular de la dependencia, Bernard Rehn, adelantó que la próxima semana iniciará tentativamente la licitación para construir los 136 paraderos, proyecto que contempla una inversión cercana a los 30 millones de pesos.

El procedimiento durará alrededor de un mes y, una vez concluido, comenzarán los trabajos. Por ello, se prevé que la construcción arranque a principios de diciembre.

Rehn aseguró que los recursos están disponibles y precisó que la dependencia no puede convocar a licitación sin contar previamente con la autorización presupuestal correspondiente.

El funcionario explicó que las nuevas estructuras incorporarán materiales diseñados para ofrecer mayor resistencia y protección a los usuarios, como techumbres con aislante térmico y cristales esmerilados y templados.

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Estos últimos reciben un tratamiento térmico que aumenta su resistencia y, en caso de romperse por algún impacto, se fragmentan en pequeños pedazos, lo que reduce el riesgo de lesiones por bordes filosos.

La ubicación de los paraderos fue propuesta por la Agencia Reguladora del Transporte del Estado (ARTEC), en coordinación con “Movibus”, organismos que determinaron los puntos prioritarios para instalar nueva infraestructura y mejorar las condiciones de espera de los pasajeros.

Las limitaciones de las vialidades obligarán a adaptar el proyecto a las características de cada zona. Así, la instalación de techumbres y estructuras de mayor tamaño dependerá del espacio disponible, por lo que los paraderos no tendrán dimensiones uniformes, sino que se ajustarán a las condiciones físicas de las calles y aceras de la capital.

Rehn señaló que, por el momento, la intervención contempla únicamente estos 136 paraderos, sin adelantar otros proyectos de infraestructura urbana relacionados con el sistema Ko’ox para el próximo año.