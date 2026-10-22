Estos son los cinco autos asegurados en Campeche durante un cateo en Terranova; hay dos deportivos

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) confirmó el aseguramiento de cinco vehículos durante un cateo realizado en un predio del fraccionamiento Terranova, en la capital campechana. Entre las unidades localizadas destacan un Ford Mustang rojo y un automóvil deportivo Nissan negro, además de otros tres vehículos de distintas marcas.

Noticia Destacada Evacúan Bodega Aurrerá en Ciudad del Carmen por intensa humareda; esto fue lo que ocurrió

La intervención fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes dieron cumplimiento a una orden de cateo emitida por un juez de Control del Primer Distrito Judicial. Aunque el operativo ya había sido reportado, la información oficial permitió conocer qué vehículos fueron asegurados dentro del inmueble.

¿Qué autos fueron asegurados durante el cateo en Terranova, Campeche?

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, los agentes localizaron y aseguraron cinco automóviles:

Ford Mustang, deportivo de color rojo.

Nissan, deportivo de color negro, cuyo modelo no fue precisado.

KIA, automóvil de color gris, sin modelo especificado.

Chevrolet Beat, de color gris.

Volkswagen T-Cross, de color azul.

Entre las unidades sobresalen los dos automóviles deportivos, aunque la dependencia no dio a conocer sus años, versiones, placas ni valor comercial. Tampoco precisó si los vehículos cuentan con reportes de robo o presentan alguna irregularidad en sus números de identificación.

Además de los automóviles, los agentes aseguraron un marco de base de unidad de luz, una carcasa de filtro de aire acondicionado y otros artículos automotrices, cuya relación con la investigación no fue detallada.

¿Qué pasó con los vehículos asegurados en Terranova?

La Fiscalía informó que los cinco automóviles y los demás objetos localizados fueron trasladados a sus instalaciones, donde permanecen a disposición del Ministerio Público como parte de las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la FGECAM no ha informado cuál fue el motivo específico del cateo, si existen personas detenidas o qué posibles delitos se investigan.

Tampoco se ha establecido oficialmente si los vehículos pertenecen a una misma persona o si están relacionados con alguna actividad ilícita. Las autoridades continuarán con las diligencias para determinar su situación legal.

JGH