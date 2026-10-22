Ataque armado en la colonia 23 de Julio deja un hombre muerto y otro gravemente herido

Un violento ataque con arma de fuego sacudió la tranquilidad de la noche de este jueves en la colonia 23 de Julio, donde un hombre perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala, mientras que otro masculino resultó gravemente herido y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

Los hechos se registraron sobre la calle Ignacio Zaragoza, en su cruce con Caoba, donde quedó tendido, entre la banqueta y el pavimento, el cuerpo de un hombre identificado preliminarmente con el apodo de “Kike”, quien presentaba al menos seis impactos de proyectil de arma de fuego. Debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida en el lugar, sin que pudiera ser auxiliado para salvarle la vida.

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Durante la misma agresión, otro hombre, identificado como Francisco Sánchez, resultó lesionado por seis impactos de bala que, de acuerdo con los primeros reportes, afectaron distintas partes de su cuerpo, entre ellas el tórax, el cuello, una mano y la cabeza. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un centro hospitalario, donde ingresó en estado grave.

Tras el reporte de las detonaciones, elementos de la Policía Estatal Preventiva se movilizaron hasta el sitio y procedieron a acordonar ampliamente el área para preservar la escena. Las autoridades solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche y del Servicio Médico Forense para llevar a cabo las diligencias correspondientes, el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos que permitan esclarecer lo sucedido.

Tras el reporte; elementos de la Policía Estatal Preventiva se movilizaron al sitio. / Por Esto.

De manera preliminar, una de las posibles líneas de investigación apunta a que la agresión podría estar relacionada con actividades de venta y distribución de sustancias ilícitas, particularmente de la droga conocida como cristal. Sin embargo, hasta el momento, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente y serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar el móvil del ataque y establecer si existe alguna relación con otros hechos violentos registrados en la ciudad.

Este nuevo episodio de violencia ocurre después de la ejecución de un hombre al interior de una tortillería en la colonia Renovación, caso que también generó preocupación entre los habitantes de Ciudad del Carmen. Posteriormente, comenzó a circular en redes sociales un mensaje dirigido a los llamados MotoMandaditos, en el que se les advertía sobre la importancia de revisar los encargos que transportan y evitar involucrarse, de manera consciente o involuntaria, en el traslado de sustancias ilícitas.

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Aunque estos antecedentes han generado especulaciones sobre una posible relación entre los hechos, hasta el momento no existe información oficial que confirme una conexión entre ambos ataques. Las investigaciones deberán establecer si la agresión registrada en la colonia 23 de Julio responde a un conflicto específico o si existen otros factores detrás del doble saldo de violencia.

La zona permaneció bajo resguardo policial mientras se desarrollaban las diligencias ministeriales, en tanto que el estado de salud de Francisco Sánchez y la identidad legal de la víctima mortal quedaron sujetos a la información que proporcionen las autoridades correspondientes.

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