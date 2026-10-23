Recolectan cuatro muestras en basurero clandestino de Campeche para determinar contaminación

Cuatro muestras de suelo y residuos fueron recolectadas en un predio utilizado como basurero clandestino en Campeche, con el propósito de detectar lixiviados, metales pesados y otras sustancias contaminantes.

Los materiales serán sometidos a análisis químicos especializados para determinar su composición y establecer los niveles de contaminación presentes en el sitio.

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La Vice Fiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, confirmó que el procedimiento estuvo a cargo de personal de un laboratorio certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y autorizado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Al lugar también acudió la directora del área jurídica del Ayuntamiento, acompañada por representantes de una empresa particular, con la finalidad de obtener muestras de manera independiente.

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Los especialistas recolectaron las cuatro muestras aleatorias, que serán examinadas para identificar posibles lixiviados y determinar la presencia y concentración de metales pesados, además de otros componentes potencialmente dañinos para el entorno.