Hombres armados realizan detonaciones y huyen en la colonia Josefa Ortiz, en Campeche

Detonaciones de arma de fuego al aire en la colonia Josefa Ortiz movilizaron a elementos de la Policía y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que sujetos a bordo de una motocicleta dispararan en la vía pública.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Josefa Ortiz y Renovación, donde las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y localizaron cinco casquillos percutidos, los cuales fueron recuperados como parte de las investigaciones.

De acuerdo con versiones de vecinos, en la zona presuntamente opera una “narco tienda”; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que se desconoce si el ataque estaría relacionado con esa supuesta actividad.

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Tras realizar las detonaciones, los responsables se retiraron del lugar a bordo de la motocicleta. Hasta el momento no se reportaron personas detenidas ni se ha informado sobre la identidad de los involucrados o el posible motivo de los disparos.