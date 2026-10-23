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Hombres armados realizan detonaciones y huyen en la colonia Josefa Ortiz, en Campeche

Elementos de la Policía y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias, mientras los presuntos responsables lograron escapar.

Por Redacción Por Esto!

23 de oct de 2026

1 min

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Sin detenidos tras detonaciones de arma de fuego en la colonia Josefa Ortiz
Sin detenidos tras detonaciones de arma de fuego en la colonia Josefa Ortiz / Por Esto!

Detonaciones de arma de fuego al aire en la colonia Josefa Ortiz movilizaron a elementos de la Policía y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que sujetos a bordo de una motocicleta dispararan en la vía pública.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Josefa Ortiz y Renovación, donde las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y localizaron cinco casquillos percutidos, los cuales fueron recuperados como parte de las investigaciones.

De acuerdo con versiones de vecinos, en la zona presuntamente opera una “narco tienda”; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que se desconoce si el ataque estaría relacionado con esa supuesta actividad.

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Tras realizar las detonaciones, los responsables se retiraron del lugar a bordo de la motocicleta. Hasta el momento no se reportaron personas detenidas ni se ha informado sobre la identidad de los involucrados o el posible motivo de los disparos.

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