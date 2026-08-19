Transportistas de Campeche exigen seguridad en carreteras

El sector transportista exigió mayor seguridad en las carreteras ante los riesgos que enfrentan operadores y empresas, lo anterior durante la toma de protesta de la nueva delegación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Campeche.

Manuel Rocher Mac-Gregor, delegado estatal del organismo, advirtió que los robos, agresiones y extorsiones no pueden normalizarse, e insistió en que ninguna mercancía vale más que la integridad de quienes conducen las unidades.

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En su mensaje, pidió carreteras más seguras, vigilancia efectiva y atención oportuna de las autoridades, al señalar que el autotransporte de carga enfrenta problemas de seguridad por los delitos que ponen en riesgo a los operadores. Demandó fortalecer la coordinación entre gobiernos y transportistas para prevenir y combatir estos hechos.

Rocher Mac-Gregor sostuvo que la nueva delegación de Canacar tendrá como prioridad la defensa de los operadores, quienes enfrentan directamente las condiciones de inseguridad durante sus recorridos. Afirmó que sus necesidades estarán presentes en las mesas de diálogo con las autoridades, y que la Canacar buscará traducir las demandas en acciones concretas.

Durante su intervención, también llamó a la unidad de los transportistas de Campeche para enfrentar los problemas que afectan a la actividad, considerando que grandes empresas, pequeñas y medianas compañías, hombres-camión y operadores deben participar en una agenda común.