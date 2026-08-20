Síguenos

Última hora

Campeche

Hasta 70 mil pesos por un puesto: Fiesteros denuncian altos cobros en la feria de San Román

Campeche

Exigen mayor seguridad en carreteras de Campeche

Transportistas de Campeche exigen seguridad en carreteras y coordinación con autoridades. La Canacar también plantea modernización del autotransporte y mejores condiciones laborales.

Por Redacción Por Esto!

20 de ago de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Nueva delegación de Canacar en Campeche prioriza defensa de operadores
Nueva delegación de Canacar en Campeche prioriza defensa de operadores

El sector transportista exigió mayor seguridad en las carreteras ante los riesgos que enfrentan operadores y empresas. Lo anterior ocurrió durante la toma de protesta de la nueva delegación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Campeche.

Manuel Rocher Mac-Gregor, delegado estatal del organismo, advirtió que los robos, agresiones y extorsiones no pueden normalizarse e insistió en que ninguna mercancía vale más que la integridad de quienes conducen las unidades.

Comunidades originarias buscan voz en agenda política estatal

Noticia Destacada

Indígenas de Campeche exigen representación en elecciones 2026-2027

En su intervención, demandó carreteras más seguras, vigilancia efectiva y atención oportuna de las autoridades. Señaló que el autotransporte de carga enfrenta problemas de seguridad debido a los delitos que ponen en riesgo a los operadores, por lo que consideró necesario fortalecer la coordinación entre gobiernos y transportistas para prevenir y combatir estos hechos.

Rocher Mac-Gregor sostuvo que la nueva delegación de Canacar tendrá como prioridad la defensa de los operadores, quienes enfrentan directamente las condiciones de inseguridad durante sus recorridos. Afirmó que sus necesidades estarán presentes en las mesas de diálogo con las autoridades y que la Canacar buscará traducir las demandas en acciones concretas.

Durante su mensaje, también llamó a la unidad de los transportistas de Campeche para enfrentar los problemas que afectan a la actividad, considerando que grandes empresas, pequeñas y medianas compañías, hombres-camión y operadores deben participar en una agenda común.

Además de la seguridad, la Canacar planteó avanzar en la modernización del autotransporte mediante tecnología, capacitación, digitalización y renovación de unidades, señalando que estos cambios deben acompañarse de mejores condiciones para los trabajadores.

Con la toma de protesta de la delegación campechana, la Canacar fijó una postura clara frente a la inseguridad carretera, exigiendo mayor coordinación y resultados para reducir los delitos que afectan a los transportistas.

Te puede interesar