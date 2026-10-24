Paro nacional de transportistas del 26 de octubre: Jalisco se suma a movilizaciones por inseguridad e impuestos

Organizaciones del autotransporte de carga anunciaron un paro nacional por tiempo indefinido a partir del lunes 26 de octubre de 2026, ante los problemas de inseguridad carretera, extorsiones, deterioro de autopistas y disposiciones fiscales que, según representantes del sector, afectan sus operaciones.

La convocatoria fue respaldada por distintas agrupaciones transportistas, entre ellas la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), cuyos representantes solicitaron la intervención de las autoridades federales, estatales y municipales.

En Jalisco, Daniel Flores, delegado de Canacar, explicó que el sector ha sostenido reuniones con legisladores y funcionarios para presentar sus demandas, pero hasta el momento no ha recibido respuestas que considere suficientes para resolver los problemas.

¿Qué pasará con el paro de transportistas en Jalisco?

Los transportistas prevén suspender actividades y movilizar unidades de carga en distintos puntos de la red carretera nacional desde el lunes 26 de octubre.

De acuerdo con los organizadores, las manifestaciones no buscan cerrar completamente las autopistas ni bloquear casetas de peaje, sino mostrar las condiciones que enfrenta el sector.

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En Jalisco, hasta este sábado 24 de octubre, no se han precisado todos los horarios ni los puntos de concentración.

La magnitud de las afectaciones dependerá de la participación de los transportistas y de los acuerdos que puedan alcanzarse con las autoridades.

Transportistas advierten afectaciones al abasto de mercancías

Daniel Flores reconoció que una suspensión prolongada del servicio podría ocasionar retrasos en la distribución de alimentos, combustibles, materias primas y productos de consumo básico.

Los representantes del sector señalaron que el paro también podría afectar las cadenas de suministro de empresas manufactureras y comerciales.

Sin embargo, precisaron que estos escenarios son riesgos potenciales y no afectaciones confirmadas.

Inseguridad, extorsiones y peajes, principales demandas del sector

Entre las exigencias de los transportistas destaca el reforzamiento de la seguridad carretera para prevenir robos de unidades, extorsiones y detenciones que consideran injustificadas.

También solicitan mejores condiciones en autopistas, mayor cobertura de seguros ante el robo de vehículos y procedimientos más ágiles para recuperar unidades.

En materia fiscal, Daniel Flores planteó revisar las restricciones para acceder a estímulos relacionados con el pago de peajes y actualizar el límite de ingresos anuales a 400 millones de pesos, según sus declaraciones.

Los representantes nacionales del sector también han solicitado modificaciones al Paquete Económico 2027, con el objetivo de ampliar los beneficios fiscales para las empresas transportistas.

Segob pide diálogo para evitar afectaciones por el paro

Ante la convocatoria, la Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró su disposición a dialogar con las organizaciones del autotransporte mediante mesas de trabajo con las autoridades competentes.

La dependencia federal reconoció las preocupaciones del gremio, pero pidió evitar afectaciones a la ciudadanía, la circulación vehicular y el traslado de mercancías.

Por su parte, los transportistas solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para alcanzar acuerdos sobre seguridad, infraestructura y condiciones fiscales.

Hasta este sábado 24 de octubre, la convocatoria al paro nacional permanece vigente. Los organizadores mantienen abierta la posibilidad de negociar antes del lunes, mientras que los puntos específicos de concentración en Jalisco continúan sin confirmación definitiva.

IO