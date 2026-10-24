Paro de transportistas del 26 de octubre: Segob ofrece mesa permanente de diálogo para evitar afectaciones

La Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró su disposición para mantener el diálogo con las organizaciones de autotransportistas que convocaron a movilizaciones nacionales para el próximo lunes 26 de octubre de 2026, con el objetivo de atender sus demandas y evitar afectaciones a la circulación y distribución de mercancías.

A través de un comunicado, la dependencia federal informó que ofreció formalmente a los representantes del sector una mesa permanente de trabajo con las autoridades competentes, a fin de revisar sus planteamientos y buscar acuerdos mediante los canales institucionales.

La Segob reconoció las preocupaciones de los transportistas e insistió en que la negociación constituye una alternativa para atender sus demandas.

Segob pide evitar afectaciones por paro de transportistas

Ante las movilizaciones programadas para el lunes, Gobernación hizo un llamado a las organizaciones participantes para privilegiar el diálogo y evitar acciones que perjudiquen a la ciudadanía.

Noticia Destacada Segob llama al diálogo ante paro nacional de transportistas del 26 de octubre y pide evitar afectaciones

La dependencia pidió particularmente prevenir interrupciones en el tránsito vehicular y en el traslado de mercancías, debido a las consecuencias que podrían presentarse en las actividades económicas.

Asimismo, reiteró que mantendrá abiertos los canales de comunicación para dar seguimiento a las solicitudes del sector y avanzar en posibles acuerdos.

¿Por qué los transportistas convocaron a movilizaciones el 26 de octubre?

La convocatoria fue anunciada por representantes de organizaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), HAMOTAC, INDECO y FEMATRAC.

Entre sus principales demandas se encuentran mayores medidas de seguridad carretera, atención a los robos y extorsiones, mejores condiciones de infraestructura y la revisión de disposiciones fiscales que consideran perjudiciales para sus operaciones.

#SEGOBInforma 📢 Mantiene #Segob abiertos canales de diálogo con organizaciones transportistas Comunicado: 📄 https://t.co/K92opwZHDK https://t.co/VyNEvn4lqa — Gobernación (@SEGOB_mx) October 24, 2026

Augusto Ramos Melo, presidente nacional de Canacar, ha señalado que los transportistas buscan manifestarse mediante la circulación de unidades, sin realizar bloqueos totales de carreteras.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación reiteró su disposición a mantener una mesa permanente de trabajo para atender las preocupaciones del gremio.

IO