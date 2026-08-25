Camioneta se vuela el alto y choca contra vehículo familiar con dos menores a bordo en Champotón

Daños materiales arrojó un hecho de tránsito que involucró dos camionetas, una Volkswagen Amarok con placas CM-6544B y una JAC Frison T8 con matrículas CU-7085-A, ambas del Estado de Campeche, en la colonia Pedregal, en Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, este accidente ocurrió la tarde de este martes, alrededor de las 17:00 horas, sobre la calle 18, esquina con calle 7, en la colonia antes referida.

Según testigos, el guiador de la camioneta tipo Amarok, color blanco, se voló su señalamiento de alto, tras asomar en la esquina de la calle 7 e intentar incorporarse a la calle 18.

Como resultado, esta unidad colisionó a la camioneta JAC Frison T8 del Estado de Campeche, que presuntamente transitaba con preferencia sobre la calle 18. El golpe lo recibió en el costado izquierdo, exactamente en la puerta de los pasajeros.

Las unidades involucradas fueron una Volkswagen Amarok y una JAC Frison T8. / Jorge May

Lo antes expuesto fue documentado y verificado mediante una cámara de vigilancia situada por la zona del accidente.

Tras el percance vehicular, las partes involucradas permanecían a la espera del arribo de las autoridades policiales locales para los procedimientos y acuerdos correspondientes.

Al interior de la camioneta blanca viajaba una familia, entre ellos dos menores de edad y al menos tres adultos, todos aparentemente ilesos, afortunadamente.

JGH