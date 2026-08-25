Colapsa techo de tienda de bicicletas en Ciudad del Carmen; estructura de concreto evita una tragedia

Una movilización de cuerpos de emergencia y personal de Protección Civil se registró la tarde de este martes en un establecimiento dedicado a la venta y reparación de bicicletas, ubicado en pleno Centro de la ciudad, luego del colapso de parte de un techo de tejas.

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Los hechos ocurrieron en el establecimiento denominado La Saeta, situado sobre la calle 37, esquina con la calle 26, donde parte de la estructura cedió y terminó desprendiéndose, lo que generó alarma entre comerciantes y personas que se encontraban en los alrededores.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil y personal del Ayuntamiento acudieron al sitio para verificar las condiciones del inmueble y determinar las medidas preventivas correspondientes. Como primera acción, la zona fue delimitada para evitar que los peatones ingresaran al área considerada de riesgo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, no se registraron personas lesionadas, debido a que debajo de la cubierta de tejas existe una estructura de concreto construida previamente por el propietario, lo que habría evitado que el desprendimiento ocasionara mayores consecuencias en el interior del establecimiento.

El desprendimiento generó alarma entre comerciantes y transeúntes. / Israel Lozano

Personal especializado realizó una inspección para determinar el estado que guarda la estructura y establecer los pasos a seguir para garantizar la seguridad de quienes trabajan y transitan por este sector.

Cabe recordar que diversas construcciones antiguas, fachadas y elementos arquitectónicos ubicados en la zona Centro cuentan con protección y están sujetos a disposiciones legales de conservación, por lo que cualquier intervención o modificación debe realizarse bajo las normas correspondientes.

Las autoridades mantuvieron acordonada el área mientras se efectuaba la evaluación del inmueble y se determinaban las acciones necesarias para prevenir otro desprendimiento.

JGH