¿Cómo eran los vestidos de las hijas de Emma Coronel y El Chapo Guzmán en sus XV años y quién los diseñó?

Las imágenes de la celebración de las hijas de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán llamaron la atención por los espectaculares atuendos que las gemelas eligieron para festejar sus XV años. Las jóvenes lucieron dos diseños distintos, elaborados especialmente para la ocasión y llenos de detalles brillantes.

La encargada de crear las prendas fue April Black Diamond, diseñadora que mostró en sus redes sociales parte del trabajo realizado para las quinceañeras. La especialista compartió imágenes y videos de los vestidos y dedicó un mensaje a las hijas de Emma Coronel, a quienes describió como las protagonistas de una celebración especial.

April Black Diamond diseñó los vestidos de las gemelas

La diseñadora destacó el trabajo de costura, cristales y detalles decorativos utilizados en las prendas. De acuerdo con la publicación que compartió en redes sociales, los diseños fueron confeccionados para resaltar una estética relacionada con la alta costura, la elegancia y la feminidad.

La fiesta se mantuvo en privado y únicamente trascendió que la organización estuvo relacionada con Fiestas Xtreme, cuenta que fue mencionada por Emma Coronel en una publicación temporal en sus redes sociales

April Black Diamond no es ajena a trabajar con la esposa de Joaquín Guzmán. La diseñadora fue quien llevó a Emma Coronel al Fashion Week de Milán, donde la modelo apareció con una de sus creaciones durante la presentación de una colección.

¿Cómo eran los vestidos de XV años de las hijas de Emma Coronel?

Aunque ambas gemelas utilizaron diseños exclusivos, los vestidos no eran iguales. Uno destacó por su falda con varios olanes blancos y un corsé en tono aperlado, además de aplicaciones y pedrería que aportaban brillo al atuendo.

El segundo vestido presentó una propuesta diferente. Su diseño era más liso y estaba elaborado sobre una tela de apariencia plateada, aunque también incluía brillos, perlitas, moños y diversos adornos distribuidos en distintas partes de la prenda

Para completar sus looks de quinceañera, las hijas de Emma Coronel y El Chapo Guzmán utilizaron accesorios como collares y tacones brillantes. Además, cada una eligió complementos personales, entre ellos un reloj y un anillo.

¿Cuánto cuestan los vestidos de April Black Diamond?

El precio de las prendas que realiza April Black Diamond no se encuentra disponible en un catálogo público. El costo de cada vestido depende de las características del diseño y de las necesidades específicas de cada cliente.

Entre las creaciones de la diseñadora existen piezas con precios conocidos, como un vestido similar al que Emma Coronel utilizó durante su participación en el Fashion Week de Milán, cuyo costo fue de 250 dólares, aunque actualmente se encuentra agotado.

También existen referencias de clientes que mencionan diseños con precios de entre 850 y 2 mil 500 dólares, equivalentes aproximadamente a 14 mil 500 y 42 mil pesos mexicanos. Sin embargo, estas cantidades no corresponden a una lista oficial publicada por la diseñadora o su taller.

¿Quién es April Black Diamond?

La creadora de los vestidos tiene su taller en Los Ángeles, California, y ha participado en eventos relacionados con la moda de alto perfil, entre ellos el Festival de Cannes y el Gran Baile de Montecarlo.

Su trayectoria también incluye colaboraciones para prendas utilizadas en portadas de publicaciones como Maxim y Glamour. Además, la diseñadora fue reconocida como Mujer del Año 2024 por una edición de una de estas revistas.

Así, los XV años de las hijas de Emma Coronel se convirtieron en una celebración que despertó interés no solo por la identidad de las festejadas, sino también por los lujosos vestidos y los detalles de alta costura elegidos para una fecha especial.