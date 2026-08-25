Ese Pérez celebra su cumpleaños en el Exilio con serenata de Eduin Caz y Brincos dieras

Lo que parecía que sería un cumpleaños complicado terminó convertido en una ruidosa celebración. Ese Pérez, participante de La Casa de los Famosos México 2026, recibió una inesperada serenata de Eduin Caz y su banda, además de cohetes, porras y muestras de apoyo desde el exterior del foro, mientras celebraba sus 27 años desde el Exilio.

El creador de contenido llegó a este espacio alterno después de que el público votara en la dinámica de “La Mudanza”, realizada durante la gala del lunes 24 de agosto. Ese Pérez fue enviado junto con Yanet García y Luis Chaparro, quienes también fueron señalados por la audiencia como algunos de los habitantes menos activos de la temporada.

Eduin Caz para Ese Perez: Te quieren poner a todos en contra, pero me vale vrg. Para mí, ya ganaste. Si tú quieres, ya te puedes salir porque estás peleando contra todos los muebles que están allá adentro, a la vrg..



De la info que se están enterando Yanet, Ese y Luis en el… pic.twitter.com/LHCBGLrgf9 — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 25, 2026

Eduin Caz sorprendió a Ese Pérez con banda en vivo

La sorpresa más llamativa ocurrió este martes 25 de agosto, cuando Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, llegó a las inmediaciones del Exilio para dedicarle una serenata a su amigo. El cantante apareció en una transmisión a bordo de un camión equipado con bocinas y música de banda en vivo.

Desde el exterior, el intérprete entonó Las Mañanitas para Ese Pérez y aprovechó el momento para enviarle un mensaje de ánimo. Eduin Caz le pidió mantenerse fiel a su forma de ser y evitar involucrarse en las polémicas que rodean su participación dentro del reality.

El cantante también expresó su respaldo a los compañeros y aliados del creador de contenido. Eduin Caz estuvo acompañado por Brincos Dieras, y las imágenes de la serenata rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde el festejo generó distintas reacciones entre los seguidores del programa.

Eduin caz "hermano te quieren poner a todos en contra ya ganaste ya te puedes salir porque estas peleando contra todos los muebles excepto Aldo, Gema y Karina" pic.twitter.com/Vt4fMpgLbh — SPOILER 🔥TV (@REALITIESSHOW20) August 25, 2026

Los carritos llevaron mensajes de apoyo y críticas

Antes de la serenata, los habitantes del Exilio ya habían recibido información proveniente del exterior. Ese Pérez, Yanet García y Luis Chaparro fueron sorprendidos con varios carritos que contenían mensajes relacionados con lo que ocurre fuera de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, no todos los mensajes fueron positivos. Algunos de los carritos incluyeron críticas y mensajes de rechazo dirigidos a Ese Pérez. En ellos también se advertía sobre la intención de parte del público de votar para sacar del programa a Pérez o a Gema en caso de que alguno de ellos llegue a quedar nominado.

Ojo…

Te van a criticar por todo

Por lo que eres, lo que no eres

Por lo que haces y que les duele

Por lo que dices y lo que tienes

No es que lo quieran, es que no quieren que tú lo tengas

Así es la envidia y entre la gente siempre gobierna.



Estos son amigos !!

Gracias Eduin Caz… pic.twitter.com/UxiLVsp5p5 — Oscar1 (@OscarF1117) August 25, 2026

Cohetes y porras hicieron ruido hasta el Exilio

La celebración comenzó desde la noche anterior. Al terminar la gala del lunes 24 de agosto, amigos y seguidores de Ese Pérez acudieron a las inmediaciones del foro con la intención de que el participante pudiera escuchar las felicitaciones desde el espacio donde permanece.

Los asistentes llevaron cohetes, bocinas y porras, además de cantar Las Mañanitas. El objetivo era hacer el suficiente ruido para que el creador de contenido supiera que, pese a estar separado de la casa principal, había personas afuera celebrando su cumpleaños.

Parte del festejo quedó registrado en una transmisión en vivo desde la cuenta oficial de Ese Pérez. En las imágenes se observó a sus seguidores lanzando porras y encendiendo pirotecnia como una muestra de apoyo para el participante.

Masad Altamimi pensó que los cohetes eran para él

Los fuegos artificiales también provocaron un momento de confusión dentro del reality. Masad Altamimi escuchó los cohetes desde la casa y creyó que sus seguidores, conocidos como “Las Leonas”, habían organizado la celebración para felicitarlo por obtener el liderato de la semana.

La situación tomó otro rumbo cuando se aclaró que el ruido y la pirotecnia tenían como verdadero destinatario a Ese Pérez por su cumpleaños. La equivocación no pasó desapercibida y terminó provocando bromas por parte de Gema Gaora.

¿Por qué Ese Pérez fue enviado al Exilio?

La estancia de Ese Pérez en el Exilio comenzó la noche del 24 de agosto como resultado de la dinámica llamada “La Mudanza”, encabezada por la conductora Galilea Montijo. En esta actividad, la audiencia participó para elegir a los habitantes que consideraba menos relevantes o activos en la convivencia.

Los participantes elegidos fueron Ese Pérez, Yanet García y Luis Chaparro, quienes recibieron millones de votos y fueron trasladados en un camión de mudanzas a este espacio separado de la casa principal, caracterizado por tener menos comodidades.

La coincidencia entre su llegada al Exilio y su cumpleaños número 27 provocó numerosas reacciones. No obstante, sus amigos y seguidores encontraron la manera de hacerle llegar su apoyo, mientras Eduin Caz protagonizó una de las sorpresas más llamativas con una serenata en vivo desde el exterior.