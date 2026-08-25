Suspenden audiencia de alcaldesa y exfuncionarios de Campeche; defensa pide revisar la investigación

La audiencia inicial contra la alcaldesa de Campeche, Biby “N”; el exalcalde suplente y actual diputado local, Paúl “N”, y el exdirector del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC), Juan Carlos “N”, fue suspendida luego de que la defensa solicitara una prórroga para estudiar la carpeta de investigación.

Noticia Destacada Biby “N” y Paúl “N” comparecen ante juez por presuntos actos de corrupción en Campeche

Los tres comparecieron ante el juez de Control junto con regidores del Ayuntamiento de Campeche, debido a las denuncias presentadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno del Estado de Campeche por presuntos actos de corrupción.

Durante la diligencia, la defensa de los señalados solicitó más tiempo para revisar el contenido de la carpeta de investigación y conocer los elementos relacionados con el caso.

Ante la petición, la audiencia no continuó con el análisis de los señalamientos y quedó suspendida. Hasta el momento, no se ha informado la fecha en que será reanudado el procedimiento judicial.

JGH