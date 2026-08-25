CFE intensifica mantenimiento de líneas eléctricas en Felipe Carrillo Puerto y comunidades

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) intensificó por segundo día consecutivo los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las líneas que suministran energía eléctrica a Felipe Carrillo Puerto y comunidades de la zona sur del municipio, con la participación de más de 70 trabajadores y alrededor de 20 unidades, entre grúas, camionetas y maquinaria pesada.

Las labores se concentran principalmente en el tramo Felipe Carrillo Puerto-Andrés Quintana Roo, donde las brigadas realizan limpieza debajo de las líneas de distribución, además del cambio de equipos que presentan desgaste o daños, entre ellos aisladores y restauradores.

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Para llevar a cabo estos trabajos de manera segura, la CFE realizó cortes programados en el suministro proveniente de la subestación Xul-Ha, lo que dejó temporalmente sin energía eléctrica a la cabecera municipal y al menos 13 comunidades de la zona sur.

De acuerdo con información recabada en el lugar, en las brigadas participan trabajadores provenientes de distintos puntos del país, entre ellos Valle de México y Cuautla, quienes se sumaron a las labores de mantenimiento emprendidas en la zona.

El despliegue incluye unidades con grúas, vehículos de apoyo y maquinaria especializada para intervenir las líneas y retirar la vegetación que se encuentra debajo de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de mejorar las condiciones de operación y reducir posibles fallas en el suministro.

Entre las comunidades afectadas por la suspensión temporal del servicio se encuentran Uh-May, X-Hazil Sur, X-Conhá, Noj Cah, San Andrés, Kopchén, Chancah Derrepente, Mixtequilla, Polinkin, Petcacab, Noh-Bec, Andrés Quintana Roo y Reforma, además de Felipe Carrillo Puerto.

Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento que la CFE lleva a cabo para atender las condiciones de la red eléctrica y mejorar la continuidad del servicio en esta zona del municipio.