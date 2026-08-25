¿Qué pasa con la economía de Campeche El desempleo alcanza cifras históricas

La falta de una estrategia para atraer inversiones y generar empleos mantiene a Campeche en el último lugar nacional en materia económica, recriminaron desde la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, además de que, en el último año, 10 mil trabajos formales han sido perdidos.

De acuerdo con información avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del informe “Puestos de Trabajo registrados en el IMSS por sexo y Entidad Federativa”, hasta el mes de julio en total se tiene reportados 129 mil 666 empleados con seguridad social.

Sin embargo, al hacer la comparativa con lo reportado al mes de julio del 2025, hay un decremento de 10 mil 214 personas que perdieron un empleo formal, ya que, hace 12 meses, la cifra de trabajadores con derechos ante el IMSS era de 139 mil 880 ciudadanos.

Noticia Destacada ¡Joyas de la selva! Cámaras captan a majestuosos zopilotes rey en Campeche

En el desglose de lo reportado hasta el cierre del mes de julio de este año, los más de 129 mil empleados, 107 mil 005 son empleados permanentes, es decir, que tienen contrato indefinido, mientras que 22 mil 661 son eventuales, subdivididos en 21 mil 700 urbanos, y 961 pertenecientes al campo.

Desplome preocupante

Sumado a ello, Campeche ocupa el último lugar nacional en crecimiento económico, con una variación promedio anual de -8.6 por ciento durante los últimos tres años, de acuerdo con los datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI.

La entidad se ubica al final de la clasificación, por debajo de Tabasco, que registra una caída promedio anual de 4.8 por ciento, y Quintana Roo, con una contracción de 4.5 por ciento. En contraste, Yucatán presenta un crecimiento de 2 por ciento, mientras Hidalgo encabeza el listado nacional con una variación positiva de 3.6 por ciento.

La presidenta de la comisión, Tania González Pérez, recriminó la ausencia de programas de fomento al empleo e incentivos para empresas nacionales y extranjeras. Señaló que la entidad no necesita únicamente crear cientos de plazas laborales, sino que requiere miles de empleos para revertir la pérdida que registra de forma sistemática.

Atribuyó parte del problema a la falta de planeación y de políticas para convertir a Campeche en un destino atractivo para la inversión, a su juicio, las condiciones actuales no generan suficientes incentivos para que nuevas empresas se establezcan en el estado. La falta de inversión también limita el crecimiento de la industria y de otros sectores productivos.

También criticó la falta de una estrategia integral para fortalecer los sectores primarios y evitar que disminuya la ocupación en las comunidades rurales. Una economía estatal con mayores opciones productivas permitiría generar empleos tanto en el campo como en las ciudades.