Biby “N” y Paúl “N” comparecen ante juez por presuntos actos de corrupción en Campeche

La alcaldesa de Campeche, Biby “N”, y el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MOCI) y diputado local, Paúl “N”, comparecieron ante el juez de Control por presuntos actos de corrupción relacionados con la administración municipal. La audiencia se llevó a cabo en medio de un ambiente de expectativa política y social en la capital campechana.

De acuerdo con la información oficial, ambos fueron citados por la autoridad judicial tras las denuncias presentadas por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche (SECONT), instancia que detectó irregularidades administrativas durante la gestión municipal. Estas acusaciones forman parte de un expediente que busca esclarecer el manejo de recursos públicos.

Noticia Destacada Se avecina caos: Ferias de Campeche cambiará de sede y ocupará calles del malecón

La SECONT señaló que las investigaciones se derivan de presuntas anomalías en contratos y procesos de adjudicación, lo que habría generado un posible daño al erario. El caso ha despertado interés en diversos sectores, pues involucra a figuras de relevancia política tanto en el ámbito municipal como en el estatal.

La comparecencia de la alcaldesa Biby “N” y del diputado Paúl “N” marca un nuevo capítulo en la vigilancia sobre el uso de recursos públicos en Campeche. El proceso judicial continuará en las próximas semanas, mientras la ciudadanía permanece atenta al desenlace de un caso que podría tener repercusiones en la vida política local y en la credibilidad institucional.