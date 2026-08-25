Localizan a mujer reportada como desaparecida en Chetumal

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó la localización de Verónica Ricardez Nares, mujer de 46 años que había sido reportada como no localizada desde el pasado 22 de agosto en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco. La ficha de búsqueda, activada bajo el Protocolo Alba Quintana Roo con el folio 39/FDS/2026, fue actualizada con la leyenda "Localizada", poniendo fin a la búsqueda que se mantuvo activa durante los últimos días. No se dieron detalles al respecto.

La denuncia por su ausencia había sido presentada el 23 de agosto, un día después de que Ricardez Nares fuera vista por última vez en la capital del estado. De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida a través del Protocolo Alba, al momento de su desaparición vestía una playera color azul con puntos blancos y un short color negro, información que fue distribuida entre la ciudadanía como parte de las labores de búsqueda y localización coordinadas por la Fiscalía.

Noticia Destacada Desaparecen madre e hija de 5 años en Kantunilkín; activan Protocolo Alba y Alerta Amber

El Protocolo Alba es un mecanismo interinstitucional que se activa de manera inmediata ante la ausencia de mujeres y niñas, con el objetivo de agilizar su búsqueda a través de la difusión de fichas con datos físicos, señas particulares y circunstancias de la desaparición, buscando con ello la participación activa de la ciudadanía en la localización de las personas reportadas.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias en que fue localizada Verónica Ricardez Nares, ni sobre su estado de salud actual, información que corresponde exclusivamente a la autoridad ministerial dar a conocer conforme a sus protocolos internos y al resguardo de datos personales de la persona localizada.

La Fiscalía reiteró que cualquier caso de ausencia o no localización de personas debe reportarse de inmediato a los números de atención del Grupo Especial de Búsqueda y Localización de Personas del estado, a fin de activar oportunamente los protocolos correspondientes.