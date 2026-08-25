Nora Ruvalcaba será la coordinadora de Morena, PT y Verde rumbo a la gubernatura de Aguascalientes en 2027

Nora Ruvalcaba fue designada como coordinadora de la defensa de la transformación y soberanía nacional en Aguascalientes por la coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La senadora con licencia busca convertirse en la candidata de ese bloque político a la gubernatura de Aguascalientes en 2027 y fue la primera aspirante en acudir al registro presencial, realizado el pasado 22 de junio.

Durante el acto oficial, la dirigencia de Morena formalizó su nombramiento y destacó que el proceso continuará bajo los principios internos del movimiento.

¿Quién es Nora Ruvalcaba y qué cargo asumió en Aguascalientes?

Ruvalcaba asumió la coordinación política del bloque Morena-PT-Verde en el estado, una posición clave rumbo a la definición de la candidatura para la elección de 2027.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, le tomó protesta bajo los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”.

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Montiel anticipó que el partido buscará que el proceso político en Aguascalientes se desarrolle bajo reglas democráticas y señaló que denunciarán prácticas que consideren propias del “viejo régimen” o provenientes de la oposición.

Partido Verde se suma a la definición rumbo a 2027

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, confirmó que el Partido Verde se incorpora también a esta definición política en Aguascalientes.

Hernández sostuvo que el proceso interno ha sido largo, pero afirmó que la alianza busca mantener unidad y transparencia en las decisiones relacionadas con la elección estatal.

La designación de Ruvalcaba representa un paso relevante en la estrategia de Morena, PT y Verde para disputar el gobierno de Aguascalientes en los comicios de 2027.

Presentación de Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacionalhttps://t.co/K5idZHTH5R — Morena (@PartidoMorenaMx) August 25, 2026

Morena perfila estrategia electoral en Aguascalientes

Con este nombramiento, la coalición comienza a ordenar su estructura política rumbo a una contienda en la que buscará ampliar su presencia en el estado.

Aunque Ruvalcaba se perfila como una de las figuras principales del bloque rumbo a la gubernatura, la definición formal de candidaturas deberá sujetarse a los tiempos y procedimientos electorales correspondientes.

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