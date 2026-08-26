¿Fresco o cocido? Esto cuesta el kilo de pulpo durante la temporada 2026 en Champotón

El precio del pulpo fresco en la zona fría del mercado local se cotiza a razón de 100 pesos el kilo, mientras que el producto cocido alcanza los 220 pesos, respectivamente.

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Lo anterior se pudo corroborar tras un recorrido por este espacio, donde se concentran al menos tres puntos de venta dedicados a la comercialización de una variedad de moluscos y crustáceos, congelados para su conservación.

Josué Morales, encargado de uno de estos establecimientos, comentó que actualmente mantiene entre 20 y 30 kilos de pulpo fresco para ponerlo al alcance de los consumidores.

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“El pulpo fresco, previamente desviscerado, lo tenemos a razón de 100 pesos el kilo. Por el momento estamos manejando tallas medianas”, destacó el declarante.

Desde que comenzó la temporada, continuó explicando, la demanda del producto ha sido positiva, sin embargo, precisó que sus clientes muestran mayor interés por adquirir ejemplares de mayor peso.

Por otro lado, crustáceos como la jaiba, cuyo precio anda en 100 pesos el kilo, en el caso de ejemplares grandes, anda algo escasa, debido a que es utilizada como carnada en esta temporada de pulpo 2026.

JGH