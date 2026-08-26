Enrique Inzunza rompe con la bancada de Morena en el Senado y anuncia que será legislador independiente

El senador Enrique Inzunza Cázares anunció este miércoles 26 de agosto su decisión de separarse del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República y continuar con su cargo de manera independiente.

En un comunicado dirigido al coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier Velazco, el legislador sinaloense afirmó que tomó la determinación por “estricta convicción personal” y sostuvo que continuará ejerciendo sus funciones conforme a sus responsabilidades constitucionales.

Inzunza aseguró además que durante los últimos cuatro meses ha sido objeto de una campaña de señalamientos que calificó como falsos y sin pruebas.

¿Por qué Enrique Inzunza deja la bancada de Morena?

El senador vinculó su salida del grupo parlamentario con las acusaciones que, aseguró, han sido difundidas en su contra desde una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En el documento, Inzunza sostiene que hasta ahora no se ha presentado “una sola prueba” que respalde esas imputaciones y calificó el episodio como un instrumento de lawfare.

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También relacionó los señalamientos con las denuncias que ha realizado desde el Senado sobre una presunta intervención de agentes de la CIA y autoridades de Chihuahua. Estas afirmaciones corresponden a la postura del propio legislador y no implican que hayan sido acreditadas judicialmente.

Inzunza asegura que continuará como senador independiente

El legislador dejó claro que su decisión no implica renunciar al escaño que obtuvo mediante el voto en Sinaloa.

“He tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena, para ejercer mi cargo de Senador de la República de manera independiente”, señaló en el comunicado.

Inzunza afirmó que pretende ejercer su propia defensa y sostuvo que no quiere que los señalamientos personales en su contra sean utilizados para cuestionar políticamente al movimiento al que ha pertenecido.

Senador defiende a Morena pese a dejar su bancada

Aunque anunció su ruptura con el grupo parlamentario, Inzunza expresó respaldo al proyecto político de Morena.

Al pueblo de Sinaloa:

Al pueblo de México: pic.twitter.com/dFxxoAMUnd — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) August 26, 2026

En el documento aseguró que no pretende dar argumentos a la oposición para atacar a un movimiento que, desde su perspectiva, representa las demandas de sectores populares del país.

El senador también reivindicó principios como la soberanía nacional, la supremacía constitucional y el apego a la ley.

Por ahora, el comunicado marca su salida formal de la bancada de Morena, aunque no señala una renuncia a su militancia partidista.

IO