Habitantes de El Ideal y Nuevo Xcan bloquean la Cancún-Mérida; exigen ampliar la carretera

Habitantes de El Ideal y Nuevo Xcan cerraron esta tarde la carretera federal Cancún-Mérida para exigir la ampliación de esta vía de rodamiento, calificada como la "carretera de la muerte" debido a los constantes accidentes fatales provocados por lo angosto de su estructura, según informaron fuentes del Comité Prodefensa de la Carretera Costera del Golfo 180.

La protesta comenzó cerca de las 14:00 horas a la altura del primer poblado, en el entronque hacia Kantunilkín, para evitar un embotellamiento total, los manifestantes aplican una apertura intermitente de la vialidad cada media hora, advirtiendo que el cierre podría volverse permanente de no obtener respuestas firmes.

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La situación se tornó tensa cuando elementos de la Guardia Nacional, así como de las policías estatal y municipal, intentaron desalojar la zona a la fuerza, la intervención de los líderes locales evitó un enfrentamiento mayor al pactar una tregua temporal y el envío de una comitiva a Kantunilkín para buscar un diálogo directo con la gobernadora Mara Lezama.

Raymundo Canul, uno de los líderes del movimiento, recordó que esta lucha inició en 2024 con un bloqueo previo que derivó en mesas de acuerdos en la Secretaría de Gobierno que nunca prosperaron.

Los inconformes recalcaron que los proyectos mostrados por las autoridades comunitarias actuales que han solicitado por su parte esa ampliación, son planes obsoletos de 2019 que llevan seis años estancados en papel.

Asimismo, señalaron que sin el registro formal del proyecto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por parte del Gobierno del Estado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no puede destinar recursos presupuestales.

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El malestar social se acrecentó tras una reunión sostenida la semana pasada entre autoridades comunitarias y la SCT, donde se presentaron documentos que no convencieron a los antiguos luchadores sociales, cabe recordar que el pasado 3 de agosto delegados y subdelegados ya habían protestado en esta misma vía ante la falta de atención oficial.

Hasta el momento, los resultados de la comitiva enviada al encuentro con el gobierno estatal no se han dado a conocer y se mantiene el bloqueo temporal con la apertura cada determinado tiempo