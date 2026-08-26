“México cuenta hoy con un gran mando al frente del Ejército”, señala la presidenta Sheinbaum en Jalisco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un reconocimiento público al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, durante la ceremonia de clausura y apertura de cursos del Sistema Educativo Militar 2026, realizada este miércoles 26 de agosto en el Colegio del Aire, en Zapopan, Jalisco.

Durante su discurso, la mandataria destacó la trayectoria y conducción del general al frente del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea.

“México cuenta hoy con un gran mando al frente del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea”, expresó Sheinbaum.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Ricardo Trevilla Trejo?

La presidenta calificó a Trevilla Trejo como un hombre “visionario, sensible y patriota” y sostuvo que su conducción parte de la idea de que una Fuerza Armada no depende únicamente de su capacidad operativa.

Sheinbaum señaló que también requiere preparación, disciplina, valores y comprensión de la responsabilidad que tienen los militares frente al país y la población.

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El reconocimiento formó parte de tres menciones especiales realizadas durante la ceremonia. La mandataria también destacó el trabajo de docentes, instructores y directivos del sistema militar, así como el acompañamiento de las familias de quienes integran las Fuerzas Armadas.

Sheinbaum destaca la lealtad como principio de las Fuerzas Armadas

Durante su intervención, la presidenta colocó la lealtad como uno de los principales valores de la formación militar.

Señaló que esa lealtad debe dirigirse hacia la patria, la Constitución, la bandera, la soberanía y el pueblo de México.

Sheinbaum sostuvo que este principio se refleja tanto en las tareas de seguridad pública como en la atención a comunidades afectadas por huracanes, inundaciones, terremotos y otras emergencias.

Presidenta pide ejercer autoridad con prudencia y humildad

La mandataria también dirigió un mensaje a los integrantes del Sistema Educativo Militar que concluyeron su formación.

Les pidió ejercer la autoridad con prudencia y humildad, además de recordar que el uniforme no representa un privilegio, sino una responsabilidad de servicio.

Añadió que la preparación profesional debe estar acompañada de honestidad, solidaridad, respeto, sensibilidad y compromiso con el interés superior de México.

Sheinbaum reivindica origen popular del Ejército Mexicano

En otra parte de su discurso, la presidenta sostuvo que las Fuerzas Armadas mexicanas tienen su origen en las luchas históricas por la independencia, la soberanía, la democracia y la justicia social.

Recordó episodios como la defensa de Chapultepec, la Batalla del 5 de Mayo y la oposición al golpe de Estado de Victoriano Huerta.

Sheinbaum concluyó que el Sistema Educativo Militar no solamente transmite conocimientos técnicos, sino que también busca formar carácter, integridad y vocación de servicio entre las nuevas generaciones de militares.

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