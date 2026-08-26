Cansados de los accidentes, vecinos colocan señal de tránsito cerca de una primaria en Champotón

Ante la falta de acción por parte de las autoridades y debido a los recurrentes accidentes, en la colonia Guadalupe Victoria, vecinos decidieron colocar un letrero a modo de preventivo.

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Lo anterior, en la esquina de la calle 18, con la finalidad de advertir a los conductores que la calle 39 es sentido contrario y con ello prevenir más accidentes.

Lupe Ehuán explicó que fue su hijo quien colocó el letrero o señalamiento, ante la preocupación de que sigan ocurriendo accidentes y autos en sentido contrario.

De igual forma, señaló que a escasos metros del sitio hay una escuela primaria, por lo que consideró necesario que ahora las autoridades coloquen una señal de tránsito oficial, así como de reductores de velocidad.

“Cerca de esta arteria hay una escuela primaria. Ya van a comenzar las clases este lunes y esto ha sido un peligro. No esperemos a que ocurra una desgracia mayor para querer tapar el pozo”, añadió.

Durante un recorrido por este sector de la cabecera, otros vecinos igual externaron sus puntos de vista y manifestaron su preocupación, esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto.

JGH