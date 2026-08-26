“Compré un pueblo fantasma en Yucatán”: Tiktoker adquiere Misnebalam y planea abrir hotel y museo

El creador de contenido Peraki Soto causó sorpresa en redes sociales al asegurar que adquirió tres propiedades en Misnebalam, el llamado pueblo fantasma de Yucatán, donde pretende rehabilitar parte de la antigua hacienda para convertirla en un pequeño hotel y un museo.

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A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, el joven recorrió en automóvil parte de la comunidad y mostró varios edificios abandonados, caminos cubiertos por la maleza y letreros de propiedad privada colocados recientemente.

“Acabo de comprar un pueblo fantasma en Yucatán”, expresó al comenzar la grabación. Sin embargo, durante el recorrido precisó que compró tres propiedades, entre ellas parte de la antigua hacienda henequenera y una de las casas que pertenecieron a los trabajadores.

Su proyecto contempla rehabilitar uno de los edificios como hotel y acondicionar otro espacio como museo para contar la historia de Misnebalam. También anticipó que será necesario limpiar la maleza, recuperar los caminos y renovar las construcciones deterioradas.

Peraki Soto señaló que decidió invertir en el lugar porque confía en su futuro crecimiento y cercanía con nuevos desarrollos.También afirmó que busca atraer visitantes y recuperar los inmuebles, actualmente afectados por grafitis, basura y el paso del tiempo.

La colocación de anuncios de propiedad privada implicaría que algunas áreas dejarían de tener acceso libre. El creador reconoció que esta decisión podría generar inconformidad entre habitantes y personas que acostumbran visitar o realizar recorridos por la zona.

Misnebalam es una antigua comunidad henequenera ubicada en el municipio de Mérida, cerca de la carretera Mérida-Progreso. El sitio quedó deshabitado y alcanzó notoriedad por las leyendas sobre supuestas apariciones y fenómenos paranormales, aunque estos relatos carecen de pruebas que los confirmen.

Hasta el momento, no existe información oficial que confirme públicamente la operación inmobiliaria, el precio pagado o la extensión exacta adquirida. La compra y los proyectos anunciados se sustentan en lo expuesto por Peraki Soto en su video.También reportó que el creador afirma haber comprado tres propiedades, no la totalidad del poblado.