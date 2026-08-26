“Batalla de Zamná”: El boxeo profesional vuelve al Poliforum Zamná tras casi tres años

El boxeo profesional de nuestro Estado regresa a casa, el próximo 26 de septiembre el Poliforum Zamná volverá a ser sede de una función, ‘Batalla de Zamná”, el cual será estelarizado por el cubano-mexicano Adriano Sayú y el yucateco Daniel “Zurdo” Garrido.

Después de casi tres años, la “Catedral del Boxeo” yucateco volverá a abrir sus puertas en lo que se espera que sea una de las mejores carteleras del año que comenzará a las 17.00 horas con un total de 11 combates.

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En el combate estelar, ,”Babalawo” Sayú (10-0 9ko) tendrá a su rival más complicado de su carrera, el poblano Emiliano “Emy Popeye” Aguillon (13-0-2 7ko) en peso medio a 10 rondas.

El boxito “Zurdo” Garrido (13-0 7ko) protagonizará una pelea de noqueadores ante el coahuilense Luis “El Chino” Narvaez (12-1 11ko) quien no pierde desde su debut, en pluma a ocho episodios.