Restringen pesca en 116 mil hectáreas de Campeche para recuperar especies como el pulpo y camarón

La protección de 116 mil hectáreas dentro del Parque Nacional Arrecifes del Golfo de México-Sur contempla la prohibición de actividades pesqueras en estos espacios, que abarcan la Sonda de Campeche, con el objetivo de favorecer la reproducción y repoblación de especies de alto valor comercial, como el pulpo maya, camarón y diversas especies de escama.

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El biólogo Jorge Ángel Berzunza Chío, director de Conservación y Aprovechamiento de la Biodiversidad de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, explicó que esta superficie representa poco más del tres por ciento de las más de cuatro millones de hectáreas que comprende el área natural protegida.

El biólogo detalló que la veda abarca poco más del tres por ciento del área protegida. / Alejandro Balan

Precisó que se trata de cuatro núcleos de alta importancia, debido a que funcionan como sitios de reproducción y refugio para especies marinas.

El funcionario destacó que la restricción de la pesca permitirá que las poblaciones de especies comerciales se recuperen y posteriormente puedan beneficiar al sector pesquero, al tiempo que se preservan los ecosistemas marinos. Para garantizar la protección de estas zonas, añadió, será fundamental la colaboración con la Secretaría de Marina.

Lo anterior, luego de que en días pasados se instalara el Consejo Asesor del Parque Nacional Arrecifes del Golfo de México-Sur, área natural protegida de carácter marino decretada el 26 de septiembre de 2024, con una superficie de cuatro millones 109 mil 731 hectáreas en el Banco de Campeche.

El nuevo órgano permitirá coordinar esfuerzos entre autoridades, especialistas y sectores involucrados para establecer las reglas de manejo y conservación del parque, que alberga tres mil 97 especies nativas, de las cuales 42 se encuentran bajo alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Entre las especies prioritarias figuran el caballito estriado, tortuga verde, delfín nariz de botella, manta gigante, coral negro y bobo pata roja, mientras que entre las pesqueras destacan el mero rojo, huachinango, pargo criollo y pulpo rojo.

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Por su parte, el director del Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado, Edward Ceballos Alejandre, señaló que el sector pesquero tendrá una participación activa en la construcción de las reglas de manejo del parque, al considerar que la conservación también debe involucrar a quienes dependen de los recursos marinos.

El Parque Nacional Arrecifes del Golfo de México-Sur, junto con Arrecife Alacranes y Bajos del Norte, forma un corredor biológico de aproximadamente 5.7 millones de hectáreas, cuya conectividad contribuye al intercambio genético y a la conservación de ecosistemas marinos saludables y resilientes.

JGH