Descartan regreso de la Feria de San Román a su barrio tradicional y rechazan la Dársena

Autoridades municipales descartaron el regreso de la Feria al barrio de San Román, debido al volumen de la infraestructura, así como por comodidad de los vecinos del propio sitio, luego de que los ciudadanos propusieron que la festividad vuelva a sus orígenes como hace más de 15 años.

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A la par, insistieron en que la realización de la Feria y el Carnaval en una zona cercana al mar preocupa ante el riesgo de inundaciones y las condiciones de infraestructura del sitio, así como que el área donde se plantea instalar el recinto presenta antecedentes de inundaciones severas, por lo que el desarrollo de eventos masivos requiere medidas específicas de seguridad.

Lo anterior, debido a que existe interés de habitantes del barrio de San Román para que los eventos regresen a esa zona, aunque en años anteriores vecinos presentaron quejas por las afectaciones que provocaban las actividades. El incremento de visitantes y la concentración de personas representan otro factor que deberá considerarse.

Todo ello, informó la presidenta municipal, Biby Rabelo de la Torre, quien relató que en una ocasión realizó un evento en el área de la dársena de la API y una lluvia provocó una inundación considerable, ya que el agua alcanzó un nivel que alarmó a los asistentes, debido a la cercanía del inmueble con el mar y a las condiciones de drenaje de la zona.

Explicó que administraciones anteriores dejaron el Foro Ah Kim Pech como una reserva territorial destinada a este tipo de actividades. Sin embargo, señaló que el espacio disponible no cuenta con la capacidad que requieren actualmente los eventos masivos, sobre todo cuando la cartelera contempla artistas que atraen a decenas de miles de personas.

De acuerdo con información de las propias autoridades municipales, y de la Secretaría de Turismo, un concierto dentro del Carnaval puede reunir a más de 20 mil personas, mientras que las características del espacio que se plantea construir podrían limitar el aforo, ya que se prevé una capacidad cercana a tres mil asistentes que resultaría insuficiente para eventos con una demanda mucho mayor.

De acuerdo con la alcaldesa, la adecuación de las avenidas Fundadores y Francisco I. Madero podría comenzar en los próximos días, por lo que aún están en proceso de establecer cómo será la movilidad y seguridad.