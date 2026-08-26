¿En qué fecha podría salir Pablo Lyle de prisión?, tras ser desestimada millonaria demanda

Hace poco, se dio a conocer que la vida de Pablo Lyle podría cambiar de forma radical, pues recibió la resolución favorable en uno de los procesos civiles que enfrenta en Estados Unidos, el cual es derivado del cargo por el que cumple sentencia.

De acuerdo con la información que se tiene, el juez desestimó la demanda millonaria presentada por la familia de Juan Ricardo Hernández, el hombre que murió días después de tener un conflicto vial con el actor mexicano.

Noticia Destacada Pablo Lyle podría salir antes de prisión; el actor podría obtener una liberación anticipada

Pero eso no es todo, ya que la periodista Tanya Cherry compartió en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, que Pablo Lyle podría quedar en libertad antes de lo esperado.

¿Cuándo podría salir de prisión Pablo Lyle?

Según la información que se tiene, los familiares de la persona fallecida presentaron una demanda civil, la cual tenía el objetivo de recibir una indemnización de un millón de dólares por daños y perjuicios, la cual cubriría los gastos funerarios y una compensación para la viuda.

Sin embargo, el juez desestimó la demanda, luego de que las partes no fueran a la audiencia y el expediente estuviera cerca de cumplir un año sin presentar movimientos.

Noticia Destacada Pablo Lyle tiene que enfrentar otra demanda millonaria en Estados Unidos

Por tal razón, los abogados del famoso pidieron que la demanda fuera invalidada y desechada. Además, se ha dado a conocer que la posible fecha de salida de Pablo Lyle, sería el 29 de diciembre del 2026, aunque su salida de prisión lo llevaría a enfrentar un nuevo proceso migratorio y una posible deportación a México.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal