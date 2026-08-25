¡Joyas de la selva! Cámaras captan a majestuosos zopilotes rey en Campeche

Un grupo de zopilotes rey fue captado por cámaras de monitoreo mientras descansaba y se refrescaba en un cuerpo de agua ubicado en la selva de Campeche, en un registro difundido por la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía.

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En las imágenes se observa a varios ejemplares de Sarcoramphus papa reunidos entre la vegetación. Algunas de las aves permanecen sobre el tronco de un árbol, mientras otras caminan o descansan cerca del agua en medio de la zona selvática.

La Semabicce destacó que la presencia de esta especie constituye un indicador de la salud de las selvas y los cuerpos de agua de Campeche, debido a que necesita ecosistemas conservados para alimentarse, descansar y reproducirse.

El zopilote rey cumple una función esencial dentro del equilibrio ecológico, ya que se alimenta principalmente de carroña. Esta actividad permite eliminar restos de animales y reducir el riesgo de propagación de enfermedades entre la fauna silvestre.

El avistamiento forma parte del monitoreo conjunto realizado por la Semabicce y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mediante cámaras instaladas en zonas estratégicas para documentar la presencia y comportamiento de las especies que habitan las selvas campechanas.

JGH