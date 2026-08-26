Hasta nueve meses para recibir atención: denuncian graves carencias en hospitales de Ciudad del Carmen

Los hospitales de Gineco-Pediatría número 15 y General “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar”, del IMSS e IMSS-Bienestar, en Ciudad del Carmen, se encuentran en deplorables condiciones. Los derechohabientes carmelitas se enfrentan día con día a la falta de especialistas, medicamentos y exámenes clínicos, así como a largas y extenuantes esperas de hasta nueve meses para acceder a citas médicas o intervenciones quirúrgicas.

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Así lo denunciaron desde la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, al asegurar que la Secretaría de Salud del Estado acudirá el próximo 3 de septiembre a realizar un recorrido de supervisión, tras la petición hecha durante las comparecencias a su titular, Orlando Alvarado Rivadeneyra.

El diputado local carmelita Pedro Hernández Macdonald recordó que planteó al secretario de Salud la necesidad de constatar las condiciones en las que opera el sistema hospitalario, particularmente el Hospital Quiroga y el Materno Infantil. El funcionario aceptó la invitación y ya fue emitido el oficio para concretar el recorrido.

Hernández Macdonald consideró que la situación del sistema de salud es preocupante no solamente en Ciudad del Carmen, sino en distintas regiones del estado, por lo que extendió la invitación para que el secretario realice recorridos de supervisión en otros municipios y conozca de primera mano las necesidades que enfrentan pacientes y personal médico.

Entre las principales deficiencias detectadas en los hospitales carmelitas, mencionó la falta de médicos especialistas, medicamentos y estudios clínicos, además de los prolongados tiempos de espera para recibir atención. Reprochó que hay pacientes a quienes las citas médicas se les programan con tres, seis e incluso nueve meses de diferencia, lo que retrasa diagnósticos y tratamientos.

El legislador puso especial énfasis en la atención de pacientes con cáncer, al señalar que existen carencias de tratamientos y quimioterapias, así como de medicamentos para controlar el dolor de quienes enfrentan enfermedades graves. Aseguró que esta situación representa una afectación directa para las familias que dependen de los servicios públicos de salud.

El recorrido del 3 de septiembre será, de acuerdo con el diputado, una oportunidad para que las autoridades estatales conozcan las condiciones reales de los hospitales y determinen las acciones necesarias para mejorar la atención. La supervisión también permitirá revisar las carencias de insumos, personal y servicios que han sido señaladas por los usuarios.

Hernández Macdonald sostuvo que los derechohabientes no reciben actualmente la atención que merecen y confió en que la visita permita establecer soluciones concretas a las deficiencias acumuladas en los nosocomios de Ciudad del Carmen.}

JGH