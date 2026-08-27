¿Será visible el eclipse lunar en Campeche hoy 27 de agosto? A qué hora y cómo verlo si está nublado

Campeche podrá observar la noche de este jueves 27 de agosto un eclipse lunar parcial de gran magnitud, durante el cual la sombra de la Tierra cubrirá casi por completo la Luna y podría darle tonalidades rojizas. La visibilidad dependerá de que las condiciones del cielo y la nubosidad lo permitan.

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De acuerdo con los horarios calculados para Campeche, la fase penumbral comenzará a las 19:23 horas, aunque durante los primeros minutos el cambio en el brillo será poco perceptible. La etapa parcial, cuando la sombra comenzará a apreciarse claramente, iniciará a las 20:33 horas.

El eclipse alcanzará su punto máximo a las 22:12 horas, cuando la Luna se encontrará hacia el sureste y cerca del 93 por ciento de su diámetro estará dentro de la sombra más oscura de la Tierra. La fase parcial terminará a las 23:51 horas, mientras que el fenómeno concluirá completamente a la 1:01 de la madrugada del viernes 28 de agosto, según Time and Date.

¿Cómo observar el eclipse lunar en Campeche?

Para disfrutar mejor del fenómeno se recomienda buscar un lugar con poca iluminación artificial, horizonte despejado y dirigir la mirada hacia el este-sureste durante las primeras fases y hacia el sureste conforme se aproxime el punto máximo. No es necesario utilizar telescopios, filtros ni lentes especiales, debido a que los eclipses lunares pueden verse directamente sin riesgo para la vista.

Aunque podrá apreciarse a simple vista, unos binoculares, un telescopio o la cámara de un teléfono con acercamiento permitirán distinguir mejor los cambios de color y el avance de la sombra. La NASA clasifica el evento como un eclipse lunar parcial y señala que será el segundo y último fenómeno lunar de este tipo en 2026.

¿Dónde ver el eclipse por internet si está nublado?

En caso de que las lluvias o la nubosidad impidan observarlo desde Campeche, habrá transmisiones gratuitas por internet. Time and Date comenzará su cobertura aproximadamente a las 20:00 horas, tiempo local, y también podrá seguirse desde su canal de YouTube.

Otra opción será la transmisión del Virtual Telescope Project, programada desde las 19:30 horas de Campeche. El Observatorio Griffith también ofrecerá imágenes en vivo a partir de aproximadamente las 20:25 horas, siempre que el clima permita realizar la observación desde Los Ángeles.

JGH